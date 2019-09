Onsdag morgen sendte meteorologene ut et gult farevarsel for Østlandet. Onsdag ettermiddag må man forvente mye regn: Det er meldt 35–40 millimeter over seks timer.

Det er litt under halvparten av all nedbør som i gjennomsnitt pleier å komme i løpet av hele september.

– Det vil bli unormalt mye nedbør, men mengden er ikke ekstrem. Det vil bli mest intensivt fra 15.00 og utover i Oslo og Akershus, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Hun forteller at det vil starte som kontinuerlig nedbør, før det blir bygevær utover ettermiddagen. Hele Østlandet fra Hamar og sørover vil få mye nedbør, forteller hun.

På deler av Østlandet ventes det også flomfare, skriver meteorologene på yr.no. Der anbefales det å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus og annet nedfall.

Det er ventet at faren for både flom og mye nedbør avtar natt til torsdag og torsdag morgen.

– Sørg for å holde avløp åpne

Moxnes opplyser om at det kan bli en del overvann i tettbygde områder.

– Det har kommet en del regn i det siste, noe som gjør at det kan ha lagt seg nedfall i avløp. Det er viktig å rense alle utløp slik at vannet har flest mulig veier å renne, sier Moxnes.

Hun oppfordrer også om å holde øye med veibanen hvis man er ute og kjører.

– Det kan legge seg vann i veibanen når bygene kommer. Vi vil anbefale alle som er eller skal ut på veien om å sjekke på yr.no om det kommer kraftige byger, og følge med på lokale varslinger, sier hun.

– Vil bli mer nedbør enn gjennomsnittet

Meteorologen opplyser om at gjennomsnittsnedbøren for september de siste 30 årene ligger på rundt 90 mm i løpet av hele måneden.

– 4.september har vi allerede nådd halvparten av gjennomsnittsmengden for hele måneden, så det skal mye til for at vi ikke får mer nedbør enn gjennomsnittet, sier Moxnes.

Klimavakt Anne Heiberg forteller at det også de siste årene har vært våtere enn gjennomsnittet i september.

– I 2018 kom det 124,7 millimeter i september. Året før kom det om lag 100 millimeter, og i 2016 kom det 41 millimeter, sier hun.

Heiberg sier som Moxnes, at det ikke er lett å forutse hvor bygene vil treffe.

– Vi har fått mye nedbør så tidlig i måneden. Det kan bli en våt måned, men det er vanskelig å vite. Den høyeste nedbørsmengden vi har hatt var i 1965. Da kom det 228 millimeter, sier Heiberg.