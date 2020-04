Nytt verktøy kan være gjennombruddet i kampen mot ulovlig tungtransport

I en årrekke har Lastebileierforbundet, andre transportforbund, regjeringer og samferdselspolitikere på Stortinget jobbet mot ulovlig tungtransport i Norge.

Det kan handle om:

Sjåfører med flere identiteter.

Sosial dumping, sjåfører som kjører for luselønn.

Manipulering av fraktbrev på papir – dokumenter som skal fortelle hva de har i lasterommet.

Brudd på regler for kabotasjekjøring. Det betyr at utenlandske vogntog kan kjøre innenlandstransport i Norge mens de venter på last som skal ut av Norge.

Lastebiler uten godkjente vinterdekk og dårlig teknisk utstyr

Denne uken ble det gjort et vedtak i Stortinget om å satse på digitale fraktbrev og transportregistre.

– Hvis vi får til dette på den riktige måten tror vi at kontrollørene i Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Statens vegvesen får en helt ny hverdag, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

– Med juks med fraktpapirer og ofte språkproblemer, er mange kontroller i dag vanskelige, sier han.

Det viktigste for kontrollørene er å vite om det er internasjonal last, en nasjonal last eller en kombinert transport. Dette avgjør hvilket regelverk som gjelder. Et digitalt transportregister vil gjøre denne jobben mye enklere, sier Mo.

Fakta: Dette er det formelle vedtaket i Stortinget Med et enstemmig vedtak i transportkomiteen «har Stortinget samtykket til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei (CMR)».

Har ikke hatt oversikt over hvor mange utenlandske det er

– Med digitale transportregistre og digitale fraktbrev kan vi også endelig få svar på hvor mange utenlandske vogntog som er i Norge, hva de frakter og om de overholder regler.

Det sier SVs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Arne Nævra.

– Er det 3000 vogntog i Norge hver dag? 4000? I dag aner vi jo i praksis ikke hva de gjør, når de laster og losser, hvor mange oppdrag de påtar seg i Norge og når de drar ut igjen, sier Nævra.

Ifølge Lastebileierforbundet og Transport og Logistikkforbundet (TLF) har Nævra vært en sentral pådriver for vedtaket som er gjort i Stortinget.

– Digitale dokumenter vil være et utrolig viktig verktøy i kampen mot ulovlighetene i den internasjonale delen av bransjen, sier Geir Kvam og Gunnar Nordvik i TLF.

Fakta: Lastebileierne: Dette bør med Ved opprettelsen av et register bør følgende informasjon innhentes, mener Norges Lastebileier-Forbund: • Navn og kontaktinformasjon på bestiller/oppdragsgiver/eier av varene • Navn og kontaktinformasjon til transportør/arbeidsgiver • Informasjon om sjåfør (navn, statsborgerskap, fødselsnummer) • Transporttidspunkt og strekning, jf. kabotasjebestemmelsene om tre turer innenfor en periode på 7 dager etter at internasjonal last er losset • Informasjon om lønn og utgiftsdekning for kost og losji (diett) • Informasjon om førerkort og sjåførkort • Registreringsnummer på kjøretøy, både trekkvogn og henger

Skip, fly, tog og Danmark har dette i dag

Lastebileierforbundet har i åtte år jobbet for å få på plass effektive verktøy mot kabotasje. De har lenge foreslått registre av den typen regjeringen nå er pålagt å utrede med tanke på å få på plass.

Geir A. Mo konstaterer man innen sjøfart, luftfart og på jernbane i årevis har operert med digitale verktøy. Det gir alle parter full oversikt.

– Innen veitransport har det alt for lenge vært mulig å drive med regelbrudd, sier han.

Han peker på at Danmark som i januar i år vedtok å innførte digitale transportregistre også for tungtransport på vei.

– Ved å se til Danmark får Norge mye gratis i prosessen som nå skal finne sted, sier Mo.