Foreløpig føler han seg ganske alene om grepet. Når Arne Soriano Thoresen skal på butikken for å handle mat, eller gå seg en tur i Bogstadveien like ved der han bor i Oslo, tar han på seg munnbind.

67-åringen har hatt både kreft og hjertesykdom og vet at han er i risikogruppen. Covid-19 kan være en farlig sykdom for ham. Det er likevel ikke for å beskytte seg selv at Thoresen dekker til munn og nese.