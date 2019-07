Juni var en god måned for fløypartiene, viser gjennomsnittsmålingene fra nettstedet Poll of polls. Målingene viser hva folk ville stemt i dag hvis det var stortingsvalg.

Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) får begge sine beste nasjonale snittmålinger noensinne med henholdsvis 5,6 og 5,4 prosent. Hvis dette hadde vært valgresultatet, ville partienes enmannsgrupper på Stortinget blitt utvidet med ytterligere ni representanter hver.

– Vi vokser fordi folk ser at Rødt er den tydeligste motstanderen mot regjeringas upopulære politikk for økte forskjeller, sier Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen i en kommentar.

​ – Dette er en veldig gode tall for oss og om lag en dobling fra sist valg. Over hele landet er folk er lei av regjeringens miljøfiendtlige politikk som gjør at de må stampe i kø på vei til jobb, sykle til jobb med hjertet i halsen eller helsefarlig luft i lungene, eller sende barna sine av gårde på utrygge skoleveier eller til en utrygg fremtid, sier De Grønnes nasjonale talsperson Arild Hermstad.

Feilmarginene for resultatene for begge partier er +/- 0,6 prosentpoeng.

Bompengemotstand nær sperregrensen

Et annen markant utvikling på junimålingene er veksten i gruppen «andre», som er sammensatt av ulike småpartier og lister. Partiene i denne kategorien ligger i juni på rekordhøye 3,9 prosent, rett under sperregrensen til Stortinget, og er dermed større enn både Venstre (2,7 prosent) og KrF (3,2 prosent).

I mai og juni har «andre»-kategorien for første gang noensinne fått over 3 prosents oppslutning. Vanligvis ligger denne gruppen og vaker mellom 1 og 2 prosent.

Det er bompengepartiene som først og fremst står for veksten i «andre»-kategorien, fastslår Johan Giertsen i Poll of polls til NTB.

De ulike bompengepartiene har skapt sjokkbølger inn i det etablerte politiske landskapet en rekke steder i landet denne våren. Det største partiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), ble nylig målt til største parti i Bergen. FNB og andre bompartier har også vokst betydelig i Stavanger, Sandnes, Drammen, Tromsø og Oslo. Nå slår bompengeopprøret også tydelig inn på de nasjonale målingene.

FNB har nasjonale ambisjoner

Leder Frode Myrhol i FNB fryder seg over resultatene:

– Det er svært gledelig at vi gjør det såpass godt, og det er utrolig at vi er større nasjonalt enn partier som sitter i regjeringen, sier han til NTB.

– Vi får kanskje en viss tillit som de etablerte partiene er i ferd med å miste, i håp om at vi kan komme med noen andre løsninger enn det som har blitt etablerte sannheter hos de andre partiene, sier Myrhol.

Foran høstens lokalvalg stiller FNB til valg i 11 kommuner og fire fylker. Myrhol sier FNB absolutt har nasjonale ambisjoner og «garantert» kommer til å stille til stortingsvalget i 2021.

Fortsatt rødgrønt flertall

Junitallene viser at de tidligere rødgrønne regjeringspartiene holder på flertallet, selv uten Rødt og MDG. Arbeiderpartiet (25,3), Senterpartiet (14,7) og SV (6,8) ville samlet fått en oppslutning på 46,8 prosent og dermed 87 stortingsmandater, dersom det var stortingsvalg i dag.

De fire regjeringspartiene får en samlet oppslutning på 38,3 prosent og 62 mandater.

Både Venstre og KrF ligger fremdeles langt under sperregrensen med henholdsvis 2,7 og 3,2 prosent. Høyre får 22 prosent, mens Frp får 10,4 prosent.

Gjennomsnittet er basert på åtte nasjonale meningsmålinger som er publisert i juni. Utvalget er totalt på 5.859 respondenter. Feilmarginen varierer fra +/- 1,1 til +/- 0,5 prosentpoeng avhengig av størrelsen på partiene, ifølge Poll of polls.