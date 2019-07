TV-titting taper terreng

Det viser tall fra analysebyrået Kantar som gjengis i Dagens Næringsliv.

For denne aldersgruppen er dette en nedgang på 18,5 prosent fra juni i fjor, da TV-tittingen lå på 74 minutter.

TV- og radiosjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat sier tallene er udramatiske og viser til at fotball-VM for herrer ble sendt på TV på denne tiden i fjor, og at tallet for juli i fjor var på 61 minutter lineær TV per dag.

For nordmenn over 60 år er tallet et helt annet. De så i gjennomsnitt på lineær TV i fire timer – eller 240 minutter – om dagen. For denne aldersgruppen har TV-tittingen sunket med seks minutter fra i fjor.