Saken oppdateres.

Øst politidistrikt, som leder etterforskningen etter savnede Anne-Elisabeth Hagen, ber Politidirektoratet om 18 millioner kroner i bistand. Det viser en sladdet utgave av søknaden om bistand, som Aftenposten har fått innsyn i.

Det kommer frem av dokumentet, som er datert 28. mars i år, at Øst politidistrikt fortsatt får bistand fra Kripos, Økokrim og de nasjonale bistandsressursene. Saken etterforskes både nasjonalt og internasjonalt, heter det i dokumentet som er signert av politimester Jon Steven Hasseldal.

Politiet om etterforskning: «Fått negative konsekvenser»

«Sakens omfang har skapt betydelige utfordringer for den øvrige straffesaksbehandlingen. Vi har i stor grad greid å skjerme ressurser til etterforskning av vold og sedelighetssaker. Styringen av ressurser har imidlertid fått negative konsekvenser for øvrig etterforskning og for arbeidet med restansenedbygging», heter det i søknaden til POD.

Det er utelukkende etterforskningen av forsvinningssaken som har påført Øst politidistrikt disse ekstrautgiftene, opplyser politimester Jon Steven Hasseldal til Aftenposten.

– Dette er en sak som har krevd og fortsatt krever store ressurser og drar ut i tid. Det gjør et betydelig innhugg i kapasiteten vår. Det er derfor vi har valgt å sende dette brevet, sier han.

«Med bakgrunn i redegjørelsen over ber vi om bistand til finansiering av merutgiftene for 2018 med kr 3.000.000 og estimerte merutgifter for perioden fra januar til og med juni 2019 mr kr 15.000.000 – Totalt kr 18.000.000».

– Så langt vet vi ikke hvor lenge denne saken vil pågå, det vil avgjøre sakens utvikling. Da vi sendte søknaden gjorde vi en avgrensing frem til juni. Vi får gjøre opp status igjen da, sier politimesteren.

Politimester: – Vi har et behov for en liten håndsrekning

Gjennom søknaden kommer det frem at politidistriktet har måttet opprettholde en bemanning som var planlagt redusert fra januar i år.

– Da denne saken oppsto, tok vi inn x antall medarbeidere for å styrke bemanningen. Denne styrkingen var tiltenkt å vare ut 2018, men vi har oppdaget et behov for å videreføre dette, sier Hasseldal.

I dokumentet pekes det blant annet på at politiets innsats har vært «opprettholdt over vesentlig lengre tid enn i andre saker, og er fortsatt ikke avsluttet».

«En av flere betydelige utfordringer har vært knyttet til sakens kompleksitet, motpartens uvanlige form for kommunikasjon og hensynet til liv og helse», heter det i søknaden.

– Vi har ikke fått svar på søknaden ennå, men håper at direktoratet ser velvillig på den. Vi har brukt såpass mye penger, og har behov for en liten håndsrekning for å slippe å gjøre kutt andre steder.

Til å begynne med kommuniserte den angivelige motparten med familien og politiet via en ukjent kryptovaluta. Men de har senere gått over til en mer egnet kommunikasjonsform. Kontakten med motparten har imidlertid vært minimal.

Politiet / NTB scanpix

Savnet i over et halvt år

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden onsdag 31. oktober i fjor. Politiet etterforsker saken som en mulig kidnapping.

Hagen er gift med investor Tom Hagen, som er på Kapitals liste over Norges rikeste personer.

Politiet mener Hagen forsvant en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14 denne dagen.

Politiet har ikke fått noen bevis på at hun er i live.

Status i saken har ikke endret seg siden politiet opplyste offentligheten om situasjonen 9. januar i år. Siste kontakt med de antatte gjerningspersonene har vært en gang mellom 16. januar og 11. februar.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Gjorde søk i nytt vann

Politiet har ved jevne mellomrom gjennomført nye undersøkelser i og rundt Hagen-familiens eiendom på Fjellhamar i Lørenskog.

29. april gjennomførte politiet nye søk i området. Blant annet gjorde politiet søk i Vesletjernet, et vann som ligger rundt 200–250 meter fra boligen.

Det ble nok en gang gjennomført søk i Langvannet, som ligger like nedenfor familiens bolig.