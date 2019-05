Bollestad må redegjøre for Stortinget etter skandalerapport

– Denne saken er svært alvorlig, og det er derfor nødvendig at Stortinget får en bred redegjørelse fra regjeringen og statsråden, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han krevde allerede før helgen en redegjørelse fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i saken, og tirsdag sluttet næringskomiteen seg til kravet.

– For Senterpartiet er det viktig å få vite at statsråden har forstått alvoret og tar ansvar i denne saken, fremholder Pollestad.

Bollestad har, etter det NTB forstår, varslet at hun vil komme til Stortinget for å redegjøre for saken. Dato er foreløpig ikke fastsatt.

Harald Gjein sluttet fredag som toppsjef i Mattilsynet på grunn av rapporten, hvor tilsynet meldte om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. NRK avslørte imidlertid at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet.

Mattilsynet erkjenner samtidig at tilliten til etaten har blitt trukket i tvil i forbindelse med minkfarm-saken i Sandnes og kunngjorde mandag at det har bestilt en ekstern gransking av saken.

– Vi er avhengig av at Mattilsynet har et godt omdømme, at det har tillit både hos bønder, produsenter av næringsmidler og mat, hos oss forbrukere og i det offentlige, sa Bollestad til NTB fredag.