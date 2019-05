Religionsprofessor fulgte sjaman-foredrag: – Savnet kritisk dialog

– Kjærlighet var det gjennomgående budskapet. Kjærlighet til en selv, som vil gjøre kjærlighet til andre mulig. Det var et budskapet om at hvis man klarer å stå i kjærlighetselven, så vil det skje fantastiske ting. Dette legger et stort ansvar på individet, uavhengig av hvilke betingelser man lever under, og er etisk problematisk, sier Kalvig.

Professoren fra Universitetet i Stavanger var en av 550 publikummere som mandag samlet seg til det første foredraget i rekken «Prinsessen og sjamanen», som Durek Verrett og Märtha Louise turnerer Norge med for tiden.

I utgangspunktet skulle dialogprest Silje Trym Mathiassen spørre ut prinsessen og sjamanen om foredraget sitt, men dette ble kuttet etter at biskopen satte ned foten mot at arrangementet skulle være i kirken og det ble flyttet til en konferansesal.

– En kritisk refleksjon i en dialogkontekst, slik tanken var fra Trym Mathiassen, ville jo kunne fått frem problematiske sider, sier Kalvig.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Ikke utpreget sjamanistisk

Kalvig er imponert over fremstillingsevnene til kjæresteparet, og mener både prinsessetittel, kjærestenyheten og kontroversen rundt hva kirken kan åpne for dialog om, har bidratt til å gjøre folk nysgjerrige.

– Foredraget slår meg ikke som utpreget sjamanistisk, sier hun.

Hun peker på at kjæresteparet kombinerte sjamanistiske øvelser med foredrag.

– Det mest påtagelige var kanskje at Verrett snakket om påkalling av forfedre og at forfedre skulle gå inn i kroppen og få ut det som var negativt og vondt og traumatisk. Og at de skulle gå inn i ulike organer som han navnga.

– Slo veldig an

Professoren skryter av at sjamanen begynte med å si at kvinners selvoppofrelse og kvinneundertrykkelse må ta slutt.

– Der var han mer inne på strukturelle ting. Men så handlet resten om våre unike følelser.

Hun mener budskapet står i tradisjonen etter for eksempel Louise L. Hay som i 1984 ga ut boksuksessen «You can heal your life».

– At dette nå får en mer sjamanistisk og forfedreorientert fremstilling, viser at forståelsen av tankens og sjelens kraft og muligheter kan kombineres med dagens søken etter røtter, relasjoner og en globalisert urfolksdiskurs, i californisk tapning, sier Kalvig.

Underveis i foredraget inviterte Durek Verrett publikum med på flere sjamanistiske øvelser hvor han blant annet ba dem om å kvitte seg med vonde følelser.

– Det slo jo veldig an i salen så vidt jeg kunne registrere. Med mye lyd og innlevelse, sier professoren.