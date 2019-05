Vest politidistrikt fikk melding om ulykken på riksvei 49 langs Hardangerfjorden klokka 1.39. Alle nødetater ble raskt sendt til stedet.

– Både forbipasserende og personer i bilen meldte fra. En person i bilen var ute av bevissthet, men pustet og hadde puls, opplyste operasjonsleder Stein Rune Halleraker ved Vest politidistrikt til NTB rett etter at politiet var kommet til stedet.

Først ble det meldt at den bevisstløse personen var hentet av luftambulanse. Det viste seg imidlertid at vedkommende framsto som lettere skadd. De to andre personene var uskadd.

– Ingen av personene i bilen ble sendt til sykehus. Heller ikke legevakt, så dette gikk bedre enn man først kunne anta, sier Halleraker til Bergens Tidende.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. I en halvannen time etter ulykken var det redusert fremkommelighet på strekningen.