Knapt nok biler å se i pinsetrafikken: «Det er helt merkelig»

Alt lå til rette for noen lange og tunge timer mandag kveld for dem som skulle kjøre mot hovedstadsområdet. Temperaturene vaket et sted mellom 25 og 30 grader, og fredag ettermiddag var det en formidabel kø for å komme ut av Oslo i solsteken.

Men køene mandag uteble.

– Hva har skjedd?

– Det vet vi ikke. Det er helt merkelig, sier Mari Aarrestad ved veitrafikksentralen til Aftenposten.

– Alt går kjempefint, påpeker hun.

Ifølge Aarestad har det vært silkeføre i trafikken i Stor-Oslo 2. pinsedag. En stund gikk det litt tregt ved Sandvika i Bærum. Kanskje folk saktnet farten for å studere badelivet på Kadettangen?

På Sørlandet har det vært noen køer, men årsakene har da vært trafikkuhell.

Aarestad ser ikke bort fra at mange kjørende har tittet opp på blå himmel og sol og utsatt reisen hjem til sent på kvelden mandag – eller til og med til tirsdag.

– Det kunne fristet med hjemmekontor på hytta, vedgår hun.