I en fersk rapport går toppledelsen i det norske barnevernet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), langt i å slå fast at dagens barnevern ikke har god nok kvalitet fordi de ansatte mangler kompetanse.

De skriver at dette er svært alvorlig for de barna og familiene det gjelder og et hinder for tillit og legitimitet hos befolkningen for øvrig.

«Barnevernet har brede fullmakter til å utøve myndighet, og feilvurderinger kan få store konsekvenser. (...)Med bakgrunn i dette burde barnevernet være en tjeneste vi stiller svært strenge krav til. Når det gjelder kompetanse, finner vi imidlertid store mangler,» står det i rapporten.

Foreslår nye masterutdannelser

Norge har Nordens korteste utdannelse for arbeid i barnevernet, og stiller i flere tilfeller lavere kompetansekrav enn andre nordiske land.

I den rapporten som ble klar denne uken, foreslår Bufdir at:

Det innføres to masterutdannelser: en femårig, integrert master i barnevern. De som tar denne, bør få tittelen barnevernspedagog.

Den andre masterutdanningen ligner dagens mastergrad: en toårig master i barnevernsarbeid for f. eks sosionomer og vernepleiere.

Begge masterutdannelsene skal inkludere en avsluttende eksamen i jus.

Fakta: Flere av anbefalingene: Alle barnevernsledere bør ha masterutdannelse.

Krav om at barnevernstjenester og – institusjoner tilbyr studenter veiledet praksis.

Krav om at de ansatte i barnevernsinstitusjoner som hovedregel må ha høyere utdannelse.

En av tre som jobber i barnevernsinstitusjonene har videregående skole som sin høyest fullførte utdanning.

Faste advokater for private parter i barnevernssaker for å sikre kompetansen og bedre rettssikkerheten.

80 prosent av de barnevernsansatte skal ha utdannelse på masternivå i løpet av ti år. Kravet gjelder ikke nødvendigvis master innen barnevernsarbeid, det kan også være relevant kompetanse rettet mot arbeid med barn og unge.

Stilles ikke krav

Utredningen fastslår at det ikke stilles krav om hverken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller jus for å treffe beslutninger i barnevernet.

– Hvorfor er det sånn, direktør Mari Trommald i Bufdir?

– Jeg tror man har underkjent den store myndigheten som barnevernsansatte utøver og ikke gitt den stor nok oppmerksomhet, sier hun.

– Over 90 prosent av dem som jobber i kommunalt barnevern, har bachelorgrad. Problemet er at det er litt tilfeldig hva disse utdannelsene inneholder. Noen høyskoler og universiteter har lagt stor vekt på jus, andre på barns utvikling. Disse vanskelige sakene krever at man har stor kompetanse på mange felt, og da er ikke tre år nok, sier Trommald.

Hun har selv seks års legeutdannelse med praksis, men mener at en fastlege ikke stilles overfor så mange komplekse og vanskelige beslutninger som en barnevernsansatt.

– Har kommet til en erkjennelse

– Du har ofte forsvart barnevernstjenesten og sagt at den holder høy kvalitet og tar forsvarlige avgjørelser. Har du nå forandret mening?

– Vi har arbeidet med utredningen i to år og helt klart kommet til en erkjennelse av at grunnkompetansen ikke er god nok. Det må den bli hvis vi skal få en likeverdig tjeneste i alle kommuner. Men det er viktig å si at flere barnevernsansatte har ervervet seg høy kompetanse gjennom mange år i jobben, og mange har tatt videreutdannelse.

– Du har vært direktør i Bufdir siden 2010 med ansvar for det kommunale barnevernet siden 2014. Har du ikke selv et ansvar for at kompetansen er for dårlig?

– Vi har brukt de siste årene til å kartlegge og iverksette ulike tiltak for å styrke barnevernet. Som fagdirektorat er en av rollene våre å påpeke svakheter i rammebetingelser, slik som lovverk og utdanning. Det gjør vi nå.

Trommald legger til at det er dramatisk når en av fem sier de i liten eller noen grad kan identifisere omsorgssvikt og vurdere konsekvenser for det enkelte barn.

– Hvordan skal man klare å øke andelen ansatte med mastergrad fra 8 til 80 prosent i løpet av ti år?

– Vi skal finne gode systemer for å få det til, men vi må ikke fortape oss i at dette blir vanskelig. Vi må lage opplegg for å sikre at dagens ansatte kan ta videreutdannelse uten at det går ut over det daglige arbeidet.

Mer jus-opplæring etter EMD-dommen

Tor Stenersen

– Norge tapte nylig i en barnevernssak i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Hadde dette noe å si for at dere nå foreslår obligatorisk juseksamen?

– Det er ingen tvil om at dommen understreker behovet for å rette enda større oppmerksomhet mot barns og familiers rettigheter og de formalistiske sidene ved barnevernet. Hvis vurderinger for eksempel gjøres uten kontradiksjon (at alle parter får uttale seg om saken og gjøre seg kjent med beskyldninger rettet mot dem, red.anm.), fører det til kvalitetsbrister i beslutningene, sier hun.

Fakta: I en undersøkelse blant de ansatte i barnevernstjenesten kommer det blant annet frem at: En av fem (21 prosent) sier de i liten eller i noen grad kan identifisere omsorgssvikt og vurdere konsekvenser for det enkelte barn.

To tredjedeler (66 prosent) sier de i liten eller noen grad har kompetanse til å vurdere omsorg hos foreldre med annen sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn.

Nesten en av tre (29 prosent) sier de i liten eller noen grad har kompetanse til å være bevisst på, og jobbe for å unngå, ulike former for feilslutninger i arbeidet.

Bare en drøy tredjedel (36 prosent) mener at deres grunnutdannelse i stor eller svært stor grad ga dem et godt grunnlag for å arbeide i tjenesten.

De foreslåtte tiltakene vil også bidra til å bygge opp det å jobbe i barnevernet som noe mer attraktivt enn det er i dag, og bidra til at færre slutter etter kort tid, ifølge Bufdir.

– Presset og kravene øker og øker

– Rapporten fastslår at den enkelte trenger bedre kompetanse uansett hvordan man organiserer barnevernet. Jeg vil snu det på hodet: Uansett hvor mye kompetanse man bygger, er vi avhengig av stabil bemanning, organisering, ledelse og kapasitetsøkning, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Hun påpeker at det fortsatt er underdekning på minst 1250 stillinger i barnevernet, og at presset og kravene på de ansatte bare øker og øker.

FO

– Vi vet at mange innen høyskole- og universitetsmiljøet er oppbrakt over forslagene. Det er i dag ikke nok ansatte med relevant og riktig kompetanse i universitets- og høyskolemiljøene for etablere to nye masterutdannelser.

Hun mener man i mellomtiden kan starte med å bedre finansiering og innhold i de utdannelsene som finnes, noe det er arbeidet mye med de siste årene.

Fakta: Dette er dagens utdanningsnivå i barnevernet: Barnevernstjenesten i kommunene: Et stort flertall av de ansatte, over 90 prosent, har treårig bachelorutdannelse. Barnevernspedagoger utgjør nesten halvparten av årsverkene, sosionomer utgjør 28 prosent. Resten av årsverkene består av personer med annen høyere utdanning (17 prosent), kontorfaglig utdanning (6 prosent) og ufaglærte (3 prosent). Av de ansatte har 8 prosent en mastergrad og 47 prosent en videreutdanning på minimum 30 studiepoeng. Andelen som har masterutdanning, er lavere i Norge enn for eksempel i England og Finland. Av barnevernsledere har 48 prosent en videreutdanning på 30 studiepoeng og 14 prosent har en mastergrad. Barnevernsinstitusjoner, statlig barnevern: 23 prosent av årsverkene i 2017 ble utført av barnevernspedagoger, 12 prosent av sosionomer, 8 prosent av vernepleiere/sykepleiere, 14 prosent av personer med annen høyere utdanning og 9 prosent av personer med annen helse- og sosialfaglig utdanning. Andelen med utdanning på videregående nivå eller lavere utgjør 32 prosent av årsverkene. Kilde: SSB, Bufdir

Barneombudet: Glad for femårig mastergrad

Barneombud Inga Bejer Engh er glad for forslaget om en femårig, integrert masterutdannelse.

– Barnevernsansatte trenger kunnskap om hvordan de skal gjøre komplekse analyser, sier hun.

– De driver med inngripende myndighetsutøvelse og må derfor, utover å ha god kunnskap om barns behov og utvikling, ha kunnskap om barneverns- og forvaltningsrett på høyt nivå. Utdannelsen må også være praksisnær.

Hun trekker sammenligning til skolen, der lærerne har fått utdannelse på masternivå og der det er satt tydelige krav til bemanning og kvalitet.

– Dette må også gjelde for barnevernet, der de mest utsatte barna skal få hjelp.