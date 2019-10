Søppelskandalen i Oslo: Ledelsen hadde fullmakt til å bryte loven, ifølge NRK.

Direktør Per Kristiansen hadde fullmakt til å godkjenne «ulovlige direkte anskaffelser» til over 1,6 millioner kroner, viser en oversikt fra 2016 som NRK har fått tilgang til. Ifølge NRK skal det totalt dreie seg om innkjøp av ulovlige varer og tjenester for «flere millioner kroner».

Saken kommer etter at det på nytt er kommet avsløringer om Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo.

NRK har kopi av dokumenter som viser at etatens ledelse har kjent til en omfattende ulovlig innkjøpspraksis. De har også satt den ulovlige innkjøpspraksisen i system.

Energigjenvinningsetaten hadde i en oversikt over hvem som har fullmakt til å godkjenne innkjøp av ulike størrelser, en egen kategori for «ulovlige direkte anskaffelser». Her var det også presisert at etatens direktør kunne godkjenne ulovlige innkjøp i alle størrelser. Flere andre ansatte under direktøren kunne også gjøre ulovlige innkjøp i andre størrelsesordener, skriver NRK.

«Klønete»

Dagens konstituerte direktør, Hans Petter Karlsen, omtaler praksisen som «klønete».

– Dette er selvsagt ikke greit. Etter hva jeg har fått opplyst, var denne oversikten «så klønete» formulert at den kunne gi inntrykk av en aksept for ulovlige anskaffelser uten at det var intensjonen, sier Karlsen til NRK.

PWC gjennomfører for tiden en ekstern granskning av Energigjenvinningsetatens virksomhet de siste fire årene på oppdrag fra byråd Lan Marie Nguyen Berg. Den er ventet i siste halvdel av oktober.

I en kort kommentar til NRK sier daværende direktør Per Kristiansen at det «[ikke er] riktig av meg å besvare spørsmål fra media når saken er til ekstern gransking».

I slutten av september vedtok kontrollutvalget i Oslo kommune at Kommunerevisjonen skal granske både Energigjenvinningsetaten og Bergs rolle. Denne granskingen kommer ved siden av granskingen Berg har bestilt fra revisjonsfirmaet PWC.