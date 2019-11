Gjennom natten og i morgentimene har det vært flere biler på Østlandet som har kjørt av veien som følge av det tette snøværet, og det er meldt om flere uhell og ulykker. Det er tett trafikk og mye kø på veiene inn mot Oslo. Vegtrafikksentralen melder om store forsinkelser i trafikken rundt Oslo.

– I dag vil det sannsynligvis bli kaos på veiene, så det er viktig å ta seg bedre tid enn vanlig, og kjøre mer forsiktig når man skal kjøre til jobb, sier operasjonsleder Terje Marstad ved Øst politidistrikt til NTB i 6.30-tiden.

Rett før klokken 9 var det stillegående kø inn mot Oslo både nordfra og sørfra. Det skyldes blant annet flere vogntog som hadde blitt stående fast og skapt et etterslep, ifølge trafikkoperatør Ole Fredrik Haugen i Vegtrafikksentralen.

Trafikken på E18 fra Asker og mot Oslo skal gå som normalt.

Statens vegvesen (webkamera)

Havnet under minibuss

En kvinne skal ha havnet under en minibuss og blitt påkjørt i Sand i Ullensaker. – En kvinne som var ute og gikk tur med hunden sin ble påkjørt av en minibuss. Minibussen har stått i en bakke da den har begynt å skli bakover der kvinnen kom gående, opplyser operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til rb.no.

En buss med to passasjerer har veltet på Sørum i Akershus, men det skal ikke være personskader.

En person er lettere skadet etter å ha kjørt av veien og inn i et tre i Nes kommune i Akershus.

Like før klokken 8 mandag morgen meldte Oslo-politiet om tett trafikk i hovedstadsområdet og at flere vogntog står fast.

Stig B. Hansen

Ruters pressevakt Knut-Martin Løken opplyser at de har utfordringer i busstrafikken flere steder i Oslo og Akershus.

– Vi har ingen innstillinger, men forsinkelser. Derfor oppfordrer vi folk til å beregne ekstra god tid.

Han sier at bussene har dekk som er beregnet på vinterføre, men at alle også har kjetting dersom de mener det er behov for det. Løken oppfordrer folk om å følge med i Ruters reiseapp for å følge med på forsinkelser.

Tett trafikk i området, begge retninger. Flere vogntog står fast og kommer seg ikke frem uten hjelp. Politi og bilberger jobber med dette, men det vil ta tid. Oppfordring: Sjekk at du har gode dekk, unngå de kjente strekningene for kø, og vær tålmodig. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 11, 2019

– Det snør tett i området vårt i morgentimene. Dette medfører at veiene må brøytes. Dette gjøres i lavere hastighet enn fartsgrensen på stedet. Som en følge av dette vil det bli kø også på uvante plasser. Beregn god tid til transport og kjøring og kjør etter forholdene, meldte Vegtrafikksentralen på Østlandet mandag morgen.

Stig B. Hansen

«Ikke kjør med sommerdekk» er rådet – og advarselen – fra politiet, Veivesenet og meteorologene. Man skulle kanskje tro at advarselen var unødvendig, men ikke så:

«Flere meldinger til politiet om biler på sommerdekk som sliter med å komme frem. Det er i dag direkte farlig å kjøre med sommerdekk. Førerkortbeslag vil bli vurdert for bilførere som ikke er skodd for føret», var beskjeden på Twitter fra politiet i Agder ved 19.30-tiden søndag kveld.

Sommerdekk på islagt vei

Halvannen time senere fikk politiet melding om at en personbil hadde kjørt av veien ved Handelandsvannet på Kvinesheia. Ingen personer ble skadet, men bilen hadde dårlige sommerdekk og sjåføren mistet førerkortet på stedet.

Det samme skjedde med en mann i 50-årene som kjørte av veien i Årnes i Akershus søndag kveld. Også han trodde åpenbart at det var greit å kjøre med sommerdekk selv om veien var islagt. Førerkortbeslag igjen.

Forsinkelser på Oslo lufthavn

Snøfallet fører også til forsinkelser på Oslo Lufthavn på grunn av brøyting av rullebanene og kø til avising.

– Fire av ti fly er forsinket, og det vil nok være forsinkelser hele dagen, sier Nora Prestaas i Avinor til VG.

– Vi har alt tilgjengelig mannskap ute. Vi oppfordrer alle passasjerer til å komme til planlagt tid, sier hun.

Hilde Bjørhovde

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, selv om det trolig ikke kommer mer enn ca. ti centimeter snø.

– Vi skal sende farevarsel på grunnlag av konsekvensene, og det er fortsatt tidlig på sesongen og dermed lavere terskel for varsel. Det er ikke dramatisk i den forstand, men det er vinterføre og da skal vi varsle om glatte veier, sier statsmeteorolog Bente Wahl til Aftenposten.

Det er sendt ut gult farevarsel på snø. I #Agder kommer mesteparten av snøen søndag og natt til mandag, mens det i #Telemark og sør på #Østlandet vil bli mest intensivt i morgentimene mandag. Sko deg for vintervær og beregn ekstra tid til transport!🚗❄️ pic.twitter.com/DYwcYDA7Q2 — Meteorologene (@Meteorologene) November 10, 2019

Blir mildere

Utover i uken vil temperaturen krype litt oppover.

– Det blir en ny runde med snø, så oppholdsvær, plussgrader og overgang til regn i ytre strøk.

Farevarselet fra Meteorologisk institutt gjelder både Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Farevarselet for alle fylkene, unntatt Agder, gjelder spesielt fra klokken 22 søndag kveld til mandag klokken 14. I disse fylkene er det ventet opp mot 12 centimeter snø i løpet av dette tidsrommet.