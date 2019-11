PST ville hindre sårbare i å høre på høyreekstremistisk amerikaner

Politi og sikkerhetstjenester i mange land har hatt kjennskap til amerikaneren Greg Johnson som lørdag ettermiddag ble pågrepet før han fikk snakke på den høyreekstremistiske konferansen Scandza forum på Torshov.

John Christian Elden er oppnevnt som Johnsons advokat.

«Han bestrider å være noen fare for Norges sikkerhet. Han er fast bosatt i EU, og invitert for å ytre seg. Da er arrestasjon for å hindre ytringer alene drøy kost», skriver Elden i en SMS til Aftenposten.

Skrev hvitt manifest

Greg Johnson er fra Seattle på USAs vestkyst og presenterer seg som sjefredaktør i Counter-Currents Publishing, på norsk «Motbølger», en virksomhet som utgir bøker og blader med høyreekstremt innhold.

Senest i år sto Johnson bak utgivelsen av en bok med tittelen «Det hvite nasjonalistiske manifest», der han eksplisitt forsvarer «den mest radikale formen for hvit identitetspolitikk». Det flerkulturelle samfunn er et «sosialt eksperiment som internasjonale eliter har påtvunget nasjoner som ikke vil ha det», skriver han.

Johnson oppgis å ha en doktorgrad i filosofi fra universitetet i Seattle.

I fjor ble han utvist og erklært uønsket fra et treningsstudio i byen da eieren oppdaget hva slags holdninger han sto for, meldte Newsweek.

«Åpenbar radikaliseringsfaktor»

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har kjent til Johnson lenge. Han ble ikke stoppet ved innreise til landet, men pågrepet av politiet og brakt til varetekt før han fikk slippe til på lørdagens konferanse på Torshov. Han ventes om kort tid å bli bortvist fra Norge.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST karakteriserer Johnson som «en åpenbar radikaliseringsfaktor».

– Hva skjer med videre med ham?

– Det vil bli gjort et bortvisningsvedtak som vil bli forkynt ham. Så vil han kunne komme med sine innsigelser til det.

Blir disse innsigelsene ikke etterkommet, vil han bli sendt ut av landet så raskt som mulig, sa Bernsen til Aftenposten lørdag ettermiddag.

Vil videre til Portugal

Like etter ble det kunngjort at Johnson hadde fått oppnevnt advokat John Christian Elden som sin forsvarer. Ifølge Elden vil amerikaneren nå reise videre til et arrangement i Portugal.

Arrestasjonen og utsendelsen er hjemlet i utlendingslovens paragraf 106.

– Det er en del av det forebyggende arbeidet politiet og PST driver med for å forhindre at det høyreekstreme miljøet blir større. Det er et mål for oss at sårbare enkeltpersoner ikke blir dratt inn, sier Bernsen i PST.

– Hvor ofte har politiet slike saker?

– Det har vært mange tilfeller der personer med ekstreme synspunkter er blitt stoppet og hindret i å nå arrangementer, sier Bernsen.

Motsetter seg utvisning

Ifølge Elden motsetter Johnson seg utvisningsvedtaket, og han nekter for å ha oppfordret til vold.

– Han bestrider å ha voldelige preferanser, men har klare meninger. Man behøver hverken å like dem eller å høre på ham, men å fysisk hindre ham å komme med lovlige utsagn, er drøyt av politiet, skriver Elden i en e-post til VG.