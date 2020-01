(Fædrelandsvennen): – Nå har vi jo fått restauranten Under, da må noen lage en attraksjon som kan hete Over. Om det blir like spektakulært vil tida vise, men det skal i hvert fall koste litt mindre å komme inn, sier Asbjørn Olsen til Fædrelandsvennen.

Den driftige 49-åringen, som fra før eier to bensinstasjoner, en kafé, fiskeutsalg og ikke minst familiebedriften Grandal Trevare, er klar for å bringe både Lillesand og landsdelen til nye høyder.