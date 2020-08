Sy munnbind selv? Slik blir myndighetenes anbefalinger.

Sømmene må legges på langs. Sikkerhetsnåler er ikke greit. EU-land har klare krav til hjemmesydde munnbind. Fredag vil helsemyndighetene trolig komme med de samme anbefalingene.

Ingrid Kristina Johansen opprettet Facebook-gruppen «Vi som syr munnbind» i et forsøk på å samle riktig informasjon om munnbind. Hun er glad for at det nå kommer klare anbefalinger. Olav Olsen

– Etterspørselen etter munnbind eksploderte i forrige uke, forteller Ingrid Kristina Johansen fra Larvik.

Hun er en av mange som har sydd munnbind for salg den siste tiden.

Vil trolig anbefale å bruke munnbind

Fredag vil helseminister Bent Høie (H) trolig anbefale bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan være minst 1 meter fra hverandre. Tanken er at munnbindet skal være med på å hindre at en smitter andre.

Folkehelseinstituttet (FHI) varslet forrige uke at de vil følge opp med konkrete råd om hvordan man skal bruke masker, og hva som kreves av hjemmesydde munnbind.

Mange har allerede kjøpt medisinske munnbind. De koster for tiden mellom 10 og 15 kroner pr. stk. og kan brukes bare én gang. Andre har sydd egne munnbind. Noen syr for salg.

Ingrid Kristina Johansen lager til vanlig dåpsgaver som sølvnøkler til babyer og 17. mai-sløyfer. Med covid-19 sank omsetningen med 90 prosent. Olav Olsen

Gründer og designer Ingrid Kristina Johansen er glad for at det kommer konkrete anbefalinger, men synes det er lovlig sent.

– FHI har visst om den nye standarden siden juni. Om de hadde gitt oss retningslinjene og kravene før, kunne vi forberedt oss, påpeker Johansen.

Hun og flere andre som syr, har etterlyst anbefalinger siden mars. Gründeren mener Folkehelseinstituttet burde tatt eierskap til dette fra starten.

Folkehelseinstituttet vil vise til minstekrav

FHI viste nylig til Standard Norge, som i et standarddokument skrevet på engelsk, viser hvilke minstekrav man bør ta hensyn til hvis man syr og selger munnbind.

Dokumentet er utviklet på kort tid av Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN etter henstilling fra EU. Det var klart i midten av juni.

– FHIs negative holdning til munnbind og mangel på informasjon har ført til mye synsing, feilinformasjon, krangling og skepsis blant dem som syr, og i befolkningen for øvrig, sier Ingrid Kristina Johansen.

Hun påpeker at forskning på effekten av munnbind i tekstil har vært tilgjengelig lenge.

– Det er uforståelig at den ikke er blitt kommunisert fra norske helsemyndigheters side tidligere, slik som i andre land.

– Må teste egenproduserte munnbind

For dem som produserer og selger masker, er det frivillig å følge standardene. Men det anbefales på det sterkeste.

– De som skal produsere munnbind, må teste at produktet ivaretar de kravene dokumentet gir, og de må dokumentere dette, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Om man ikke kan gjennomføre testene på egen hånd, anbefaler Mehus at man henvender seg til et laboratorium eller en samarbeidspartner som kan utføre slike tester.

Standard Norge mener testing av munnbind er viktig slik at de tilfredsstiller minstekrav og ikke gir falsk trygghet. Olav Olsen

Ifølge Ingrid Kristina Johansen er det kostbart å få testet munnbind i et laboratorium.

– Det er synd, for det vil hindre mange små aktører i å få sertifisering. Bare det å få tak et laboratorium for å utføre testene har vist seg å være en utfordring, sier hun.

Fakta Dette er Standard Norge Standard Norge er en medlemsorganisasjon som utvikler og

utgir standarder på de fleste områder i samfunnet.

Medlemmene er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre.

Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale

standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

De har enerett på å utgi norsk standard. Vis mer

Ingrid Kristina Johansens inntrykk er at de fleste som har sydd munnbind frem til nå, allerede er godt innenfor kravene. Men hun skulle ønske at rådene var enda enklere å forstå.

– Problemet oppstår når man skal skille mellom å sy for seg selv og å sy for salg. Selve testingen, sertifiseringen og ikke minst det korte varselet kan også by på problemer.

Ingrid Kristina Johansen etterlyser mer detaljerte råd om hva slags tekstiler man bør bruke når man syr munnbind. Hun kontaktet Helse sør-øst allerede i april og ba om en nettside med informasjon om hvordan man best mulig kunne sy munnbind. Olav Olsen

Selv innhentet hun dokumentasjon fra amerikanske nettsteder som tidlig delte informasjon og linker til forskning på gjør-de-selv-materialer.

– I USA ble de sømkyndige inkludert i dugnaden helt fra starten.

– Hvor mye koster et slikt munnbind?

– Det er store variasjoner i prisen. Det kommer an på modell, stoffvalg, kvalitet og om du kjøper fra en privatperson eller en bedrift. Jeg har sett priser fra 50–350 kroner.

Fakta Slik bør munnbindene være Materialet: Materialene må tåle bruk og slitasje

Bruk tette stoffer. Sett sammen i to eller tre lag (samme stoffer eller forskjellige stoffer)

Bruk tekstiler som du kan puste gjennom

Bruk stoffer som er tilstrekkelig myke og smidige slik at de fester seg tett til ansiktet, som en forsegling

Bruk tekstiler som ikke er for varme

Bruk glatte, ikke-irriterende stoffer

Ikke bruk lette og løse stoffer

Ikke bruk materiale for støvsugerposer eller isolasjonsmateriale som brukes i bygninger, bleier osv.

Ikke bruk tekstiler som kan skape allergi eller utslett

Materialet må absorbere fuktighet for å forhindre kondens Design: Vask stoffet i minst 60 graders varme før du klipper i det

Ikke bruk stifter når du designer eller monterer munnbindet

Munnbindet må ikke sys med vertikale sømmer langs nese, munn eller hake

Det er ikke krav om egen mekanisme for kobling til nesen

Det er heller ikke krav om at munnbindet skal festes bak ørene eller i nakken Bruk Munnbindet må kastes ved første tegn på skade

Det må vaskes mellom hver bruk

Munnbindet må tåle rengjøring i varmt vann, minst 60 grader

Det anbefales ikke at barn under tre år bruker slike munnbind Kilde: Standard Norge Vis mer

Må følge produktkontrolloven

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presiserer at salg av hjemmeproduserte munnbind må oppfylle kravene i produktkontrolloven.

– Hva betyr det i praksis for dem som nå sitter og syr?

– Dersom disse munnbindene produseres og omsettes, vil man være omfattet av det samme regelverket som andre produsenter og importører i Norge. Dette innebærer blant annet et særskilt ansvar for å forebygge at produktene medfører helseskade, sier utredningsleder for produktsikkerhet Sverre Lundh Limtun.

Fakta Dette sier produktkontrolloven Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester presiserer at produsenten må: Ha nødvendig kunnskap om produktet og dets egenskaper.

Vurdere om egenskaper ved produktet utgjør risiko for skade, og treffe rimelige tiltak for å unngå dette.

Informere forbrukeren om potensielt farlige egenskaper, angi tydelige begrensninger i bruken og gi bruksanvisning for sikker bruk av produktet. Vis mer

– Kan munnbindene selges uten godkjenning?

– Det foreligger ingen godkjenningsordning for disse produktene. De skal ikke CE-merkes. Ansvaret for å ivareta kravet i regelverket ligger hos den enkelte produsent eller importør.

Sverre Lundh Limtun presiserer at loven ikke stiller konkrete sikkerhetskrav til produkter. Men følger man standarden for munnbind, er man så trygg som mulig.

– Uavhengig av bruk av standarden så skal sikkerhetsnivået vurderes og kravene i regelverket være oppfylt, påminner han.

