Politiet om Askøy-dødsfallene: Sønn knivstakk moren før han tok sitt eget liv

Politiet mener den 28 år gamle mannen som ble funnet død sammen med en 54 år gammel kvinne i en leilighet på Askøy, knivstakk sin mor før han tok sitt eget liv.

To personer ble lørdag funnet døde i en leilighet på Askøy lørdag. Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

21. juli 2020 15:32 Sist oppdatert 6 minutter siden

Lørdag ble en 54 år gammel kvinne og en 28 år gammel mann funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen. Politiet mener at det er snakk om et drap og selvdrap, og bekrefter til VG at deres undersøkelser viser at sønnen knivstakk moren, før han tok sitt eget liv.

– Det har vært vår hypotese hele veien. Den hypotesen er styrket etter at vi fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, sier politiadvokat Elisabeth Bru til avisen.

– Vi forsøker å finne ut hva som har skjedd, og hva som ligger bak det, legger hun til.

I en pressemelding skriver politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene i boligen fortsetter onsdag. De opplyser også om at de regner seg ferdige med vitneavhør i første omgang.

Politiet har innhentet trafikkdata for å kartlegge de avdødes bevegelser i dagene før de ble funnet. Det er også tatt beslag i mobiltelefoner og datamaskin i leiligheten, som skal sikres og gjennomgås, heter det i pressemeldingen.

Tirsdag åpnet fylkeslegen tilsyn mot den 28 år gamle mannens fastlege.

– I første omgang kommer vi til å gå gjennom helsejournalen hos hans fastlege, sier fungerende fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann, til Bergens Tidende.

