FN-flyktninger til Norge for første gang siden mars

Fem flyktningfamilier kommer denne uka til Norge som de første etter at koronapandemien slo inn for fullt. Bare 264 FN-flyktninger er kommet til landet i år.

Utlendingsdirektoratet (UDI) får ikke gjennomført intervjuer med FN-flyktninger, og stengte flyplasser gjør det vanskelig å hente flyktninger som har fått opphold. Men torsdag kommer fem familier fra Libanon til Norge for å starte et nytt liv. Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

6 minutter siden

Norge skal etter planen ta imot en kvote på 3.015 overføringsflyktninger i løpet av 2020, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. Men koronapandemien har forsinket prosessen.

– På grunn av stengte grenser og flyplasser i de fleste av uttakslandene våre har det ikke vært mulig å få til utreise for overføringsflyktninger som er tatt ut i Jordan, Uganda, Etiopia og Jordan så langt. Vi får nå ut de første flyktningene med opphold i Libanon etter at flyplassen der åpner opp litt, skriver presserådgiver Vibeke Schjem i Utlendingsdirektoratet (UDI) i en epost til NTB.

De fem familiene som hentes fra Libanon, kommer til Gardermoen torsdag. De blir tatt imot av ansatte i kommunene der de skal bo: Oslo, Drammen, Notodden, Trysil og Vestre Toten.

Venter på å få reise

Hittil i år har er 930 flyktninger blitt plukket ut for å hentes til Norge, men bare 264 av dem har altså kommet til landet, opplyser UDI.

Etter planen skulle 300 kongolesiske flyktninger som holder til i Rwanda, plukkes ut til opphold i Norge i mai og august, men det har pandemien satt en stopper for. Norske ansatte blir for tiden ikke sendt ut for å gjøre intervjuer med flyktninger som vurderes for opphold i Norge.

– Det er fortsatt ikke mulig å gjennomføre fysiske uttak eller intervjuer ansikt til ansikt. Vi har derfor så smått begynt å gjennomføre fjernintervjuer til Rwanda, opplyser Schjem.

28 personer i Rwanda har fått innvilget opphold i løpet av sommeren etter fjernintervjuer.

Gap vekker bekymring

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) måtte stanse overføringer av flyktninger fra leirer rundt om i verden i mars. Det rammet 10.000 flyktninger som hadde fått beskjed om at de skal få et nytt sted å bo.

– Det er et gap mellom antallet flyktninger som trenger bosetting, og plassene som verdens land gjør tilgjengelig, og dette skaper bekymring. Vi vil fortsatt be flere land om å bli med å finne løsninger for et større antall flyktninger, påpekte UNHCR da arbeidet ble tatt opp igjen i juni.

Ved utgangen av fjoråret var 26 millioner mennesker på flukt utenfor sine hjemland, ifølge FN.