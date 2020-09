Helsedirektøren ikke kjent med kvaliteten på Vollviks munnbind

Munnbind som ikke er ment for kirurgisk eller medisinsk bruk, er bra nok for bruk i offentlig transport for befolkningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Helsedirektøren sier han ikke kan garantere munnbindene som forretningsmannen Vidar Vollvik er siktet for å ha pakket om fra ikke-medisinske til medisinske.

– Munnbindene er for to hovedkategorier. De er for medisinsk bruk og det er for ikke-medisinsk bruk. For ikke-medisinsk bruk er de er fremdeles gode for å bruke for befolkningen, for eksempel i offentlig transport, sier Bjørn Guldvog som legger til at han ikke har kjennskap om de omtalt munnbindene.

Vanlige munnbind har en filtreringsevne på opp mot 70 prosent, mens de kirurgiske munnbindene som brukes i medisinsk sammenheng har en høyere kapasitet til å filtrere bort virus.

Forretningsmannen Idar Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet av politiet, siktet for å ha mottatt ikke-medisinske munnbind fra utlandet som han skal ha pakket om og solgt videre som medisinske munnbind.

– Jeg er ikke kjent med kvaliteten på det vi nå snakker om, og jeg har heller ikke førstehåndskunnskap om dette som nå er en politisak, sier helsedirektøren.

