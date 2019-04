Tre personer var fastklemt etter frontkollisjonen i Skedsmo torsdag kveld. Nødetater og luftambulanse rykket ut til stedet.

Én person er bekreftet omkommet på stedet, opplyser politiet på Twitter. To personer ble fløyet til Ullevål sykehus med kritiske skader.

– Den omkomne er en kvinne i 50 årene. De to skadede er en mann i 60-årene som satt i samme kjøretøy som kvinnen, og en mann i 20-årene, som satt i det andre kjøretøyet, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Aftenposten fredag morgen.

Mannen i 60 årene regnes fremdeles som alvorlig skadet. Tilstanden til 20-åringen er nå endret fra alvorlig til lettere skadet.

Kollisjonen skjedde på fylkesvei 382 ved Leirsund i Skedsmo kommune, som ble åpnet for trafikk igjen fredag morgen. Øst politidistrikt meldte om trafikkulykken torsdag kveld klokken 22.16 på Twitter.

Motgående kjøreretning

I 23-tiden torsdag kveld opplyste Marstad til NTB at ulykkesgruppen fra Statens vegvesen arbeidet på stedet, og at de selv foretok tekniske undersøkelser samt vitneavhør.

Fredag morgen opplyser Marstad at de tekniske undersøkelsene er avsluttet.

– Det gjenstår flere undersøkelser på involverte kjøretøy. Det er for tidlig å ha noen formening om årsaken til ulykken annet enn at ett av kjøretøyene har kommet over i motgående kjøreretning, forteller han.

Undersøker bilene nærmere

Marstad informerer om at det ikke var noen vitner til selve ulykken, og at vitneavhørene er blitt foretatt med dem som var først på ulykkesstedet.

– Derfor er det vanskelig for oss å kunne vite hva som har skjedd helt ennå. Vi vil undersøke bilene nærmere, for å se om det kan fortelle oss mer, forteller han.