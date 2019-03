Ordfører krever gransking etter ny brann i Gudvangatunnelen

– Nå er det veldig viktig at vi får en skikkelig kartlegging der en ser denne og tidligere branner i sammenheng. Her blir det viktig å se på sammenhengen mellom varmgang og stigningsforhold. Dette må vi få svar på. Vi vet at Flenjatunnelen er veldig bratt, sier Distad til Bergens Tidende.

I august 2015 ble fem personer fraktet til sykehus etter at en buss tok fyr inne i tunnelen. 32 kinesiske turister måtte evakueres, men ingen ble alvorlig skadet.

Politiet / NTB scanpix

Natt til lørdag brøt det ut en brann i et vogntog i Gudvangatunnelen. Fire fikk røykskader og 33 ble evakuert.

– Vi er veldig glad og lettet for at det ikke gikk liv tapt, sier Distad.

Gudvangatunnelen er med sine over 11 kilometer den nest lengste veitunnelen i landet. Tunnelen vil være stengt i flere dager etter ulykken natt til lørdag.