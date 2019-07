Store nedbørsfronter er på vei innover norskekysten og Sør-Norge har en regntung helg i vente.

– Skyer og regn har allerede nådd Vestlandet. I løpet av dagen fortsetter nedbøren østover og fra i morgen dominerer skyer og regn i hele Sør-Norge frem til søndag, sier meteorolog i StormGeo Mariann Aabrekk.

Hun forteller at det også er verdt å merke seg at det fredag og søndag kan komme kraftige tordenbyger med mye regn.

– Hvert døgn kan det komme rundt 20 millimeter for Østlandet. Våtest blir vest i Agder og i Rogaland. Her ventes mellom 30 og 50 millimeter på lørdagen, sier Aabrekk.

Hun forteller at regnværet ikke vil ha dramatisk innvirkning på temperaturen, og at man kan forvente mellom 15 og noe over 20 grader i Sør-Norge.

Magnus Ovhed, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt bekrefter at det er forventet store mengder nedbør, særlig på Sørlandet og i vest. Han mener likevel at værmeldingen ikke er hugget i stein.

– Det er en god sjanse for at det kan bli mindre nedbør enn antatt, sier Ovhed.

Knallhelg i nord

Ovhed forteller at helgeværet blir bedre nord for Oslo og Bergen. Han sier at Nord-Norge spesielt kan vente en svært god helg.

– Det blir varmt i nord allerede i helgen, sier han.

Aanensen, Kristin / NTB scanpix

Aabrekk melder også om en fin helg nord i landet.

– Nå i helgen trekker nedbørsfronten innover Sør-Norge. I Trondheim og nordover blir det veldig mye fint vær, sier hun.

Hun forteller at nordlendinger over hele landsdelen vil få temperaturer mellom 20 og 25 grader.

Trolig varm uke i vente

Ovhed venter at været i sør snur igjen til uken.

– Det ser ut som neste uke blir en rimelig god sommeruke for Norge. Det kan komme lokale byger, men det blir intet vedvarende, sier han.

Meteorologen tror det kan bli godt over 20 grader i hele landet.

Paal Audestad

Aabrekk forteller at prognosene for neste uke er ganske usikre.

– Muligheten er der for at det kan bli genialt vær for veldig mange, sier hun.

Aabrekke sier at de vet mer i løpet av helgen. Dersom lavtrykket trekker vest og ut i havet har man en god uke i vente.

– Hvis det slår til, blir det 25 grader pluss for veldig mange, sier Aabrekk.