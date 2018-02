Meteorolog advarer: Livsfarlig å legge ut på tur i fjellet nå

Meteorologen advarer nå folk mot å legge ut på skiturer i høyereliggende strøk på Vestlandet tirsdag og onsdag, skriver Bergens Tidende.

– Er det minus ti grader og blåser kuling, vil det føles som minus 30 grader. Da er det lett å få forfrysninger. Løs snø i høyden blir fort snøfokk og dårlig sikt. Det er lett å gå seg vill, og man kan dø, slår Bjart Eriksen fast.

– Ikke forsvarlig

– Hva tenker du om foreldre som legger ut på tur i fjellet med barn i pulk?

– Jeg hadde ikke tatt med barnet mitt på tur i vestlige fjelltrakter nå. Det er å gamble. Gjør en det, er man ikke en ansvarlig forelder, sier meteorologen.

– Er kulde og sterk vind en uvanlig kombinasjon?

– Det uvanlige er lave temperaturer og vind så sent i vintersesongen. Det er en kuldebølge i hele Skandinavia. Men på Vestlandet er det kjempehøye fjell, så dere har det verst. Men det kan også være farlig i indre strøk på Vestlandet, sier meteorologen.

Store forskjeller

Siden vindretningen er sørøstlig, kan vinden variere mye avhengig av topografiske forskjeller i løpet av en og samme skitur.

– Enkelte steder kan det være helt vindstille, mens det blåser veldig andre steder. Når det er så kaldt, stjeler det også mye varme fra kroppen, forklarer Eriksen.

Han oppfordrer folk til å kle seg godt, sjekke værmeldingen nøye og følge rådene fra Turistforeningen. Gode lokale værkunnskaper er også helt nødvendig, understreker meteorologen.

– Hvis det er skyer, vil det være mindre kaldt siden skyene fungerer som et lokk som holder på varmen. Hvis folk vil på ski, kan de gå i lysløyper i lavereliggende strøk, foreslår Bjart Eriksen.

Sterk vind er også årsaken til at det tirsdag er stengt for personbiler på riksvei 7 over Hardangervidda og kolonnekjøring over E134 Haukelifjell.

Fant værfast kvinne i god behold

Politiet og Røde Kors søkte i over to timer etter en kvinne som gikk seg fast på fjellet Tveitakvitingen, skriver Bergens Tidende.

Klokken 20.03 opplyser politiet at kvinnen er funnet i god behold, to og en halv time etter at de fikk nødmeldingen fra henne.

– Vi har fått beskjed om at hun er kald, men ellers i god behold, sier Eivind Hellesund i politiet.

Da hun først ringe til politiet klokken 17.30 hadde hun dårlig dekning og lite strøm på telefonen.

– Det er snakk om en fjellvant kvinne som har blitt overrumplet av været. I tillegg er hun tynt kledd, opplyser Hellesund.

Ni frivillige fra Røde Kors deltok i aksjonen.