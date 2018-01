Telenor deler ut rekordstort utbytte til aksjonærene

Telenor reduserte kostnadene med 1,6 milliarder kroner i 2017. I fjerde kvartal økte telekonsernet driftsresultatet med 1 milliard kroner. Klokken 9 møter konsernsjef Sigve Brekke analytikere og medier i Telenors hovedkvarter på Fornebu.

– Telenor leverer solide resultater for 2017. Våre strategiske prioriteringer, godt arbeid på tvers av selskapet samt ytterligere effektiviseringstiltak gir resultater. Vi nådde våre finansielle mål og rapporterte sterke finansielle resultater, med 1 prosent organisk inntektsvekst og kostnadsreduksjoner på 1,6 milliarder kroner. Dette bidro til økt lønnsomhet og en kontantstrøm på 25 milliarder kroner, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Driftsinntektene økte med 366 millioner kroner til snaue 32.1 milliarder. Driftsresultatet vokste med over 1,1 milliarder kroner og resultat før skatt ble forbedret med 137 millioner til 4,1 milliarder kroner.

Selskapet foreslår et utbytte på 8,10 kroner pr. aksje for 2017. Det totale utbyttet på 12,2 milliarder kroner til aksjonærene er det høyeste utbyttet i Telenor noen gang.

– Ytterligere effektivisering

For 2018 ser Telenor for seg en økning i den såkalte organiske veksten i abonnements- og trafikkinntekter på mellom 1 og 2 prosent.

– Vi går inn i 2018 med klare prioriteringer: Å levere på omstillings- og digitaliseringsarbeidet vårt, fortsette å se etter muligheter for ytterligere effektivisering og inntektsvekst, samtidig som vi forenkler måten vi arbeider på og porteføljen vår, sier Brekke.

Resultatet i fjerde kvartal var for øvrig i tråd med analytikernes forventninger. Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader endte på 11,8 milliarder kroner, som gir en margin på 37 prosent. Dette er en økning på 3 prosent fra fjoråret. I tredje kvartal var imidlertid EBITDA-marginen rekordhøye 42,2 prosent.

For fjoråret som helhet falt inntektene med 639 millioner kroner til 124,7 milliarder. Driftsresultatet økte med 2,4 milliarder kroner og resultat før skatt vokste med over 2,6 milliarder kroner til snaue 22 milliarder.

Vurderer salg

I både Sverige, Danmark, Ungarn, Bulgaria og Serbia og Montenegro melder selskapet om økte inntekter og forbedrede driftsresultater. I Asia var resultatet noe svakere i Malaysia, Bangladesh og Myanmar, mens selskapet forbedret resultatet i Pakistan og Thailand.

Telenor opplyste forrige uke at selskapet har fått tilbud på datterselskapene i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia og at det nå vurderer et mulig salg. En konklusjon vil være klar i løpet av årets tre første måneder.

– Telenor har, med mål om å skape verdi for sine aksjonærer, igangsatt en prosess for å evaluere den mottatte interessen, skrev selskapet i en børsmelding sist fredag.

Amerikansk fond

Det bulgarske nyhetsbyrået Novinite siterte tidligere forrige uke kilder i konsulentselskapet Mergermarket på at Telenor er blitt tilbudt 2 milliarder euro ( 19 milliarder kroner ) av et amerikansk fond for salg av virksomhetene i Bulgaria, Serbia og Montenegro.

Ungarske aviser, blant annet finansavisen Portfolio, spekulerte for en uke siden på om også det ungarske datterselskapet Telenor Ungarn ville bli omfattet av et eventuelt salg.

Datterselskapene i Sentral- og Øst-Europa bidro i 2017 til rundt 9 prosent av Telenors omsetning og rundt 8 prosent av driftsresultatet før andre poster.