– Vi bekrefter at vi er på en adresse der, etter at vi fikk en melding om at en person var utsatt for skuddskade. En person er skutt, og alvorlig skadd. Vi har kontroll over de impliserte, og leter ikke etter noen, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til avisen.

Politiet vet foreløpig ikke noe om årsaken til hendelsen, men har igangsatt etterforskning.

Alle nødetater er på stedet, også brannvesen og helikopter.