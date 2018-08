Denne sommeren har SAS slitt med bemanningsproblemer som har ført til en rekke innstillinger. Mellom april og juni har flyselskapet innstilt rundt 700 avganger.

Selskapet har innrømmet at det har solgt for mange billetter.

Ingen informasjon på Værnes

Marit Hembre og Kent Lohmann skulle fly fra Værnes til Sola søndag. De spør seg om systemet for billettkjøp og kundeservice har kollapset helt.

– Vi måtte vente i mange timer, og det var null informasjon, sier Lohmann.

Han anslår at det var rundt 100 personer som sto og ventet på denne avgangen, men de fikk ingen informasjon om ny flyavgang.

Lohmann presiserer at de ikke har noe å utsette på bakkemannskap og andre SAS-ansatte på Værnes.

– De var veldig proffe, og vi fikk matkuponger og ble innlosjert på hotell mens vi ventet.

16 timer uten informasjon

Men det var vanskelig å være SAS-kunde søndag.

– Vi prøvde å komme gjennom både på telefon og chat, men det gikk ikke, sier Lohmann.

Etter å ha ventet rundt tre timer ble de innlosjert på hotell. Da var de også flere ganger tilbake ved skranken for å få informasjon. Der fikk de beskjed om at de bare måtte vente på informasjon på SMS eller e-post.

Da de siste gang i 22-tiden lurte på om det var noe mer informasjon, gikk de lei.

Da bestilte de heller nattog til Oslo og deretter videre til Stavanger.

– Vi måtte til slutt ta toget for å være sikre på at vi kom oss hjem, sier Lohmann.

Først 16 timer etter at de fikk beskjed om at flyet var kansellert, fikk de mer informasjon. Lohmann er mye ute og reiser, men har aldri opplevd lignende.

SAS beklager

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, bekrefter at flyvningen mellom Værnes og Sola ble kansellert på grunn av mannskapsmangel, som har vært det overbærende problemet for flyselskapet i sommer.

– Det var spesielt utfordrende søndag. Arlanda hadde store utfordringer med uvær. Dette forplanter seg i rutenettverket og påvirker de andre rutene også, sier Sund.

Uværet ved Arlanda flyplass i Stockholm førte dermed til flere innstillinger og forsinkelser.

På grunn av uværet i store deler av Skandinavia ble også ventetiden på kundeservice lang.

– Det er beklagelig at folk ikke har fått god nok informasjon. Når uforutsette ting skjer, er god informasjon helt avgjørende, sier Sund.

Parat: Ingen forbedring

Anneli Nyberg er SAS-ansatt og leder for Parat Kabinforbund, som er Norges største kabinforbund. Hun tror det vil ta tid før problemene er over.

– Det blir nok en del trøbbel fremover, og det er en konsekvens av at man har planlagt for dårlig for sommersesongen. Marginene for bemanning har vært for små.

Så vidt hun vet, er det ingen forbedring på situasjonen, og Nyberg forteller at deres medlemmer blir oppfordret til å jobbe på fri- og feriedager.

– Våre medlemmer blir fortsatt oppfordret til å jobbe på fri- og feriedager, men sånn har det vært stort sett hele sommeren. Mange har nedlagt stor innsats for å få det til å fungere, så man kan ikke peke på de ansatte i hvert fall, sier Nyberg.

Ikke lovpålagt å ha nok bemanning

SAS-problemene i år minner om Norwegians problemer i fellesferien i fjor.

Da oppga flyselskapet at bemanningsproblemer var årsaken til innstilte og forsinkede fly.

Aftenposten fant den gang ut at flyselskapene ikke er lovpålagt å ha nok folk til å fly deg dit du skal.

Problemer med datterselskapene

21. juli omtalte ABC Nyheter et varslerbrev som hadde gått ut fra SAS’ nystiftede, irske datterselskap, Scandinavian Airlines Ireland Limited (SAIL).

26 piloter i SAIL advarte om at bemanningsbyrået CAE Parc presset pilotene til å gå på akkord med sikkerheten, og at arbeidskontraktene deres var elendige.

Ifølge brevet har rundt halvparten av pilotene enten sluttet eller er i ferd med å slutte.

Også datterselskapet City Jet har forhåndskansellert mange hundre avganger på grunn av bemanningsmangel.

Når datterselskapene ikke kan stille med mannskap, må moderselskapet ta over flyvningene – med mye høyere bemanningskostnader.

I SAIL koster kabinansatte 40 prosent mindre sammenlignet med SAS, ifølge ABC Nyheter.

Mange faktorer påvirker kaoset

Tonje Sund, pressekontakt i SAS, bekrefter at mange av problemene i sommer stammer fra de to datterselskapene.

– Vi har hatt en pilotmangel som man har merket spesielt i City Jet og SAIL. I tillegg har en levering av nye fly fra Airbus til SAS i Irland vært forsinket. Denne kombinasjonen, i tillegg til høysesong, har gjort at det har vært vanskelig å booke om passasjerer til andre fly. Vi flyr med full kapasitet.

Hun peker også på en generell mannskapsmangel i Europa som har rammet SAS og flere nøkkelpartnere, og uvanlig mye trafikk i europeisk luftrom, som har gitt følgekonsekvenser i rutenettverket.

Sund påpeker likevel at problemene gjelder en liten del av totalen.

– Hvis man ser sommeren under ett, så gjelder det under 1 prosent av alle SAS-flyvninger, men for den enkelte reisende forstår vi at dette er krevende.