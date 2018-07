I forbindelse med rehabilitering har deler av Operatunelen vært stengt i sommerferien. Dette gjelder blant annet den delen som tidligere het Ekebergtunnelen. Her har det i perioder vært toveistrafikk i begge løpene.

På grunn av begrenset kapasitet har det i rushtiden oppstått lange køer. Feltene som har vært stengt, har vært markert med et rødt kryss på tunneltaket. Likevel er det flere som gir blaffen i dette og cruiser rett forbi den lange køen, til stor irritasjon for mange medbilister.

Trafikkorpset, Oslo politidistrikt

Sist fredag ble det bråstopp på køsnikerne. Omtrent der den gamle Ekebergtunnelen starter i østgående retning, sto en politimotorsykkel for å stoppe køsnikerne. Køen var over én kilometer lang da kontrollen startet.

Fikk seks prikker

Politiet stanset seks førere som kjørte i felt merket med rødt kryss fredag. Tirsdag denne uken opplevde 12 køsnikere det samme. Å kjøre forbi et rødt kryss i tunnelen tilsvarer det samme som å kjøre på rødt lys i vanlig trafikk. Dermed fikk 17 førere tre prikker på førerkortet og et forenklet forelegg på 6800 kroner.

– Én av førerne vi stoppet var i prøveperiode. Da skal man få dobbelt så mange prikker enn vanlig. Det ble seks prikker på denne føreren, sier politioverbetjent Inge Frydenlund som utførte kontrollen fredag.

De første to årene etter at man har tatt førerkort for klasse B, er man i prøveperiode. Får man åtte eller flere prikker i løpet av tre år, så mister man førerkortet for seks måneder.

LES OGSÅ: Her var det flere råkjørere enn politiet rakk å stoppe

Ble tiljublet

Som regel blir ikke bilistene så glade når politiet deler ut bøter og prikker, men denne gangen var det flere som hadde tommelen opp.

– Køen var på over én kilometer den dagen. Mange hadde sittet i den i lang tid. Flere av dem som satt i køen hadde tommelen oppe da de så hva slags kontroll vi drev med, sier Frydenlund.

Trafikkorpset, Oslo politidistrikt

– Er dere sikre på at alle som ble stoppet, hadde sett signalet i taket i tunnelen?

– Da vi stoppet dem, hadde de allerede kjørt forbi to gule signaler som varsler at kjørefeltet stenges etter noen meter. Deretter kjørte de forbi to røde kryss som forteller at kjørefeltet er stengt for kjøring. Politiet sto rett før det tredje røde krysset. Da har man allerede kjørt ganske langt, sier Frydenlund.

– Ukollegialt gjort

Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, sier at disse kontrollene er viktige med tanke på sikkerheten til dem som arbeider i tunnelen.

Trafikkorpset, Oslo politidistrikt

– Det kan være folk i kjørefeltene som blir stengt. Derfor er det viktig at ingen kjører der, sier Grønli.

Han legger til at de som sniker i køen, sørger for at de andre må sitte enda lenger i kø.

Rolf Øhman

– Det er veldig ukollegialt gjort mot de andre som står i kø. Og når køsnikerne skal presse seg inn i den ordinære trafikken, så skaper de bare mer kø. Jeg har også fått tilbakemeldinger om at våre patruljer får anerkjennende blikk og tommelen opp fra bilister når de utfører slike kontroller, sier Grønli.

LES OGSÅ: På en drøy time midt på dagen tok tre politimenn seks selgere og kjøpere av hasj på Vaterland

Den delen av Operatunnelen der det var politikontroll skal ifølge Statens vegvesen gjenåpne mandag. Fra 13. august vil også den andre delen (mellom Ryen og Kværner) der det har vært veiarbeid i sommer gjenåpne for normal trafikk.