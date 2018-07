– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyser han i en e-post til NTB via departementets kommunikasjonsavdeling.

Det betyr at Sandberg brøt retningslinjene for statsråder slik de er nedfelt i «Håndbok for politisk ledelse».

Der sies det tydelig fra om at det er «viktig at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg. Alle fravær fra Oslo skal meldes til Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse, på e-post eller over telefon 22 24 40 21/46. Tidspunkt, oppholds-/overnattingssted samt alle relevante telefonnumre må opplyses. Statsrådene bør i størst mulig grad, så langt det er mulig, være tilgjengelige på mobiltelefon.»

Dette begrunnes med at det «kan oppstå situasjoner hvor det er avgjørende å oppnå rask kontakt med enkelte regjeringsmedlemmer eller hvor hele regjeringen må sammenkalles.»

Reiste som privatperson

Sandberg har etter at han kom hjem gjort et stort poeng av at han reiste som privatperson.

– Fiskerministeren har ikke vært i Iran, første nestleder i Frp har ikke vært i Iran, det er Per Sandberg som har vært på en ren feriereise til Iran, og den tok jeg ad hoc, uttalt han til Dagsnytt Atten mandag.

Hun skulle ifølge regelverket altså likevel gitt Statsministerens kontor disse opplysningene.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra Statsministerens kontor om hvordan de ser på dette regelbruddet, men har ennå ikke fått det.

Reiste på turistvisum

Sandberg skriver at han reiste til landet på ordinært turistvisum.

På spørsmål om hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort i forkant av reisen og hvem som var involvert i sikkerhetsvurderingene, svarer han:

– Sikkerhetsvurderingene gjorde jeg selv basert på tidligere besøk til Iran.