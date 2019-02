– Tatt fra hukommelsen kommer noe sånt som en fjerdedel av flyktningene som flytter fra kommunene de opprinnelig ble bosatt i, til Oslo. De som ikke lykkes med å integrere seg i distriktene, har lett for å komme til Oslo, sier Jan Bøhler til Klassekampen.

Arbeiderparti-politikeren støtter Linda Noor fra tenketanken Minotenk, som forrige uke uttalte at bydeler som Holmlia, Stovner og Gamle Oslo trenger en bosettingspause fra flyktninger.

Bøhler mener at det er en vel så stor utfordring for integreringsmottaket å ta imot dem som flytter fra distriktene, som flyktninger som umiddelbart bosettes i Oslo. Han mener antallet flyktninger som blir i kommunene de blir bosatt i, bør være en indikator på god integrering.

– Kommunene får automatisk et beløp for å bosette flyktninger de første årene. Det bør være mer press og incentiver for at kommunene integrerer flyktningene så bra at de blir værende, sier han.