Regjeringen verner 40 nye skogområder

Vedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. I alt er det i år vernet 87 skogområder med 169 kvadratkilometer produktiv skog.

– Mer enn 1.100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Fredagens vernevedtak omfatter rundt 90 kvadratkilometer nytt verneareal med cirka 59 kvadratkilometer produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Regjeringen har på sine seks første år bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern, ifølge departementet.

Enkelte verneforslag som er oversendt departementet i høst, må utsettes til neste år. For områdene Røverkollen i Oslo kommune og Bråstadlia i Gjøvik kommune utsettes vern for å klarlegge forholdet til mineralinteresser og utbyggingsplaner for samferdsel.

For neste år videreføres bevilgningen med 444 millioner kroner. Samtidig tredobles tilsagnsfullmakten fra 116 millioner kroner til 351 millioner kroner.

Disse områdene er nå vernet:

Tingastad naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke Hellebrekkene naturreservat i Tysvær kommune, Rogaland fylke Hesten naturreservat (utvidelse) i Forsand og Strand kommuner, Rogaland fylke Lågabakkane naturreservat i Larvik kommune, Vestfold fylke St. Hansåsen naturreservat i Holmestrand kommune, Vestfold fylke Sæteråsen naturreservat (utvidelse) i Holmestrand kommune, Vestfold fylke Flatdalsåsen naturreservat (utvidelse) i Gol kommune, Buskerud fylke Geitmyråsen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Sandungsåsen naturreservat (utvidelse) i Røyken og Hurum kommuner, Buskerud fylke Eine naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke Vassmyråsen naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke Trolldalen naturreservat i Oppegård kommune, Akershus fylke Pipra og Storrsjøhøgda naturreservat i Nannestad og Nittedal kommuner i Akershus fylke og Lunner kommune i Oppland fylke Nesøya naturreservat i Aremarksjøen i Aremark kommune, Østfold fylke Brentåsen naturreservat i Sarpsborg kommune, Østfold fylke Fjella naturreservat (utvidelse) i Marker kommune, Østfold fylke Brattåshaugen naturreservat i Gjøvik kommune, Oppland fylke Solbrålia og Stordalsberget naturreservat (utvidelse) Sør-Fron kommune, Oppland fylke Sjoa naturreservat i Sel kommune, Oppland fylke Bjørnhaugen naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke Homstad naturreservat i Overhalla kommune, Trøndelag fylke Ledangsvalen naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag fylke Honnavasslia naturreservat i Flatanger kommune, Trøndelag fylke Vegsetlia naturreservat i Snåsa kommune, Trøndelag fylke Finnsåsmarka naturreservat (utvidelse) i Snåsa kommune, Trøndelag fylke Ålnestangen og Tynestangen naturreservat i Snåsa kommune, Trøndelag fylke Kvamsfjellet naturreservat (utvidelse) i Steinkjer kommune, Trøndelag fylke Svartberget naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag fylke Kringåsen naturreservat i Stjørdal kommune, Trøndelag fylke Nordelva naturreservat (utvidelse) i Bjugn kommune, Trøndelag fylke Storlidalen naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke Berga naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke Kongsliin naturreservat i Klæbu kommune, Trøndelag fylke Stavåa naturreservat i Rennebu kommune, Trøndelag fylke Svarttjønnåsen naturreservat (utvidelse) i Melhus kommune, Trøndelag fylke Gråura naturreservat (utvidelse) i Oppdal kommune, Trøndelag fylke Røsheia naturreservat i Inderøy kommune, Trøndelag fylke Hildremsvatnet naturreservat (utvidelse) i Bjugn kommune, Trøndelag fylke Tronstad naturreservat (utvidelse), Lier kommune, Buskerud fylke Finnemarka naturreservat (utvidelse), Lier og Modum kommuner, Buskerud fylke

Området Tingastad eies av Miljødirektoratet. Deler av området Finnemarka ligger på Statskog SFs grunn. Øvrige områder inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.

I tillegg til de nye verneområdene endres verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud fylke.