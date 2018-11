En 35 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at en mann ble knivstukket på Oslo S mandag ettermiddag. Hendelsen skjedde på toget som skulle gå til Jaren like før klokken halv fire.

Den drapssiktede mannen ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Vektere på stedet fikk raskt anholdt den nå siktede mannen, som er utenlandsk statsborger. Han ble deretter overlevert til politiet, som pågrep mannen og kjørte han i arresten.

Den siktede har foreløpig ikke ønsket å la seg avhøre av politiet, opplyser seksjonsleder Knut Jensen ved seksjon for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt til VG.

Den fornærmede, som også er utenlandsk statsborger, ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. 22-åringen ble påført flere skader i kroppen forenlig med knivstikk. Han er kritisk skadet, men utenfor livsfare.

Politiet avhørte vitner i toget hvor knivstikkingen skjedde. Flere personer så selve hendelsen, og ifølge et vitne gikk gjerningsmannen rolig av gårde ut av toget etter å ha gått til angrep på mannen med kniv, ifølge Dagbladet.

Politiet sa til NTB mandag at de ikke kjenner til relasjonen mellom de to mennene, men at de ønsket å avhøre både den pågrepne og fornærmede så fort som mulig. Politiet antydet tirsdag at 22-åringen var et tilfeldig offer.