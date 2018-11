Støtten til å bygge sightseeingbåten «Legacy of the Fjords» gis gjennom Enova. Skipet vil etter planen gå i rute på Oslofjorden allerede fra juli neste år, skriver NRK.

Skipet vil spare 700 tonn C02 og 225.00 liter diesel årlig.

Statsministeren slapp nyheten i forbindelse med dåpen for Norges første helelektriske skip «Future of The Fjords» lørdag formiddag. Skipet brukes til turistfart mellom Flåm og Gudvangen i Sogn og Fjordane. Solberg begrunner støtten med at det er viktig at norsk maritim sektor blir grønnere og etterlatter mindre CO2-avtrykk.

– Nærøyfjorden er et verdensarvområde. At vi forurenser fjorden med turistskip er verken bra eller fremtidsrettet, sier Solberg til NTB.

Samtidig er det delvis tilfeldig at det første helelektriske skipet i Norge er en turistbåt. Det har sammenheng med at cruiseselskapet The Fjords, som bygger de elektriske skipene, har søkt om midler.

Solberg understreker selskapets utvikling er en del av fremtiden og kan brukes på alle typer båter.

– Vi vil fortsette å omstille norsk skipsfartsnæring. Alle typer båter i Norge bør ha denne typen teknologi – vi trenger den alle steder, mener hun.

Det er allerede kjent at Nesoddfergene skal bli elektriske neste år.

– Norge er verdensledende på utslippsfrie løsninger til ulike typer skip. Forbildeprosjekter som dette gir inspirasjon til klimaløsninger utover landegrensene, og er samtidig en stor næringsmulighet for norsk maritim bransje, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i miljøstiftelsen ZERO.