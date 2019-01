(Bergens Tidende): Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier at åpenhet gir tillit til prioriteringene i helsetjenesten:

– Jeg tror vi er tjent med åpenhet, selv om jeg også forstår at hemmelighold kan være nødvendig i en forhandlingsfase. Hovedprinsippet bør være at det gis innsyn etter at forhandlingene er avsluttet, til pressen, enkeltpersoner, pasienter og helsepersonell, sier Guldvog til Bergens Tidende.