Tre menn tiltalt for tvangsgifte, frihetsberøvelse og vold mot kvinne

– Det er mitt inntrykk at politiet har brukt atskillige ressurser på saken. Det er et bra politiarbeid som ligger til grunn for tiltalen. Her har politiet gått i dybden, og de har samarbeidet bredt, sier kvinnens bistandsadvokat Leif Strøm til Adresseavisen.

Han legger til at hun i dag har politibeskyttelse. Ifølge tiltalen ble kvinnen giftet bort mot sin vilje til sin fetter i Kurdistan i Irak i 2007.

Giftermålet var bestemt av kvinnens 53 år gamle onkel. En annen, ti år yngre onkel skal ha medvirket til at tvangsekteskapet ble inngått, samt at det ble opprettholdt fram til i dag. Kvinnen skal ha blitt truet fysisk og psykisk.

I tillegg er kvinnens tidligere ektemann (40) tiltalt for flere grove voldsepisoder mot kvinnen.

– Det er utøvd vold, seksualisert vold og hennes bevegelsesfrihet er begrenset, heter det i tiltalen.

– Min klient stiller seg helt uforstående til tiltalen. Både til punktet om tvangsgifte, og til alle de andre punktene han er anklaget for. Vi mener det ikke er bevisgrunnlag for tiltalen, sier advokat Synnøve Slaatsveen, som forsvarer den tidligere ektemannen.

Advokat Farhad Shariati er forsvarer for en av onklene, og sier til avisa at hans klient mener han er uskyldig.

Tiltalebeslutningen ble offentliggjort tirsdag. Saken skal opp i Sør-Trøndelag tingrett 18. februar. Det er satt av to uker til saken.