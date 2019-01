Polet selger stadig mer alkoholfritt

Mange starter 2019 med noen «hvite» og alkoholfrie uker, noe Vinmonopolet merker godt på salgsstatistikken.

Bare i årets første to ordinære uker, gikk salget av alkoholfri drikke på Vinmonopolet opp med 8,6 prosent. Dette kommer på toppen av en økning på 5,6 prosent i de samme ukene fjor.

Men ikke alle fylker har kastet seg på bølgen i like stor grad.

– Det er flest som kjøper alkoholfritt i Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane, sier pressekontakt Hege-Lill Hagen Asp hos Vinmonopolet til NTB.

Hun forteller at folk i Oslo i snitt handler nesten dobbelt så mye alkoholfri drikke som folk i fylkene som handler minst, nemlig Telemark og Aust-Agder.

– Ofte er det sånn at trender begynner i Oslo, og spesielt Oslo vest, og så sprer det seg til resten av landet. Det kan tenkes at dette er en ny trend som er på vei til å spre seg, sier Asp, som også mener at en «edrutrend» blant ungdom bidrar.

Solid vekst

Ser man på landet som helhet, er det definitivt en trend at alkofri-salget går oppover.

– Det har vært en god vekst i mange år nå. I 2017 økte det totale salget av alkofritt med 12,2 prosent, mens det økte ytterligere med 12,7 prosent i 2018, sier Asp.

Hun stusser litt over noen av de regionale forskjellene.

– Det er ikke så rart at vi selger mye alkoholfritt i Sogn og Fjordane. Der har de mye bær og moster, og den typen ting. Men det vi ikke helt skjønner, er at vi selger minst alkoholfritt i Telemark. Der har de jo mye epler og fine ting, sier pressekontakten.

«Hvite uker» etter heftig årsslutt

– Trenden fortsetter definitivt, og er blitt enda sterkere. Vi ser at folk tar med seg litt ekstra alkofritt rundt høytidene, og nå tydeligvis i disse hvite ukene, sier Asp til NTB.

Ser man på de siste årene som helhet, har salget av alkoholfrie produkter også vokst voldsomt.

Fakta: Fakta om Vinmonopolets salg i fylkene Andelen av Vinmonopolets salg av henholdsvis alkoholfrie varer, brennevin og svakvin i de ulike fylkene. * Oslo: 0,9 prosent, 9,0 prosent, 85,9 prosent. * Akershus: 0,8 prosent, 11 prosent, 84,3 prosent. * Sogn og Fjordane: 0,7 prosent, 17,9 prosent, 77,0 prosent. * Nordland: 0,7 prosent, 18,1 prosent, 77,3 prosent, * Hordaland: 0,7 prosent, 12,3 prosent, 83,3 prosent. * Buskerud: 0,7 prosent, 14,0 prosent, 81,8 prosent. * Rogaland: 0,6 prosent, 12,6 prosent, 82,2 prosent. * Finnmark: 0,6 prosent, 19,3 prosent, 75,6 prosent. * Østfold: 0,6 prosent, 16,6 prosent, 78,7 prosent. * Troms: 0,6 prosent, 15,3 prosent, 79,7 prosent. * Møre og Romsdal: 0,6 prosent, 15,6 prosent, 79,4 prosent. * Vestfold: 0,6 prosent, 12,0 prosent, 84,5 prosent. * Vest-Agder: 0,6 prosent, 12,9 prosent, 83,2 prosent. * Hedmark: 0,6 prosent, 18,8 prosent, 76,9 prosent. * Oppland: 0,6 prosent, 17,9 prosent, 78,1 prosent. * Trøndelag: 0,6 prosent, 18,0 prosent, 76,6 prosent. * Aust-Agder: 0,5 prosent, 12,9 prosent, 83,9 prosent. * Telemark: 0,5 prosent, 15,0 prosent, 81,4 prosent.

Alkofri bobletrend

I fjor ble det for første gang solgt større volum av alkoholfrie produkter enn sterkvin. Alkofri-salget var på 551.000 liter, mot 480.000 liter sterkvin.

Folk kjøper mer alkoholfri øl og vin, men det går også unna med cider, perlende og musserende produkter.

– Vi ser en skikkelig bobletrend, også når det gjelder de alkoholfrie varene, og dette er helt nytt. 36 prosent av de alkoholfrie varene vi solgte i 2018 var cider eller av den perlende eller musserende varianten, sier Asp.

Husker på ikke-drikkerne

Hun tror at folk er blitt flinkere å huske på å kjøpe alkoholfrie varer når de for eksempel handler inn til store selskap.

– De sørger for å ha et alternativ til gjester som kanskje kjører, er gravide, eller rett og slett ikke drikker i det hele tatt, sier Asp.

Til tross for den formidable veksten, står den alkoholfrie drikken fortsatt bare for 0,7 prosent av det totale volumet Vinmonopolet selger. Men dersom utviklingen fortsetter, kan det fort bli mer.

– Dette er noe vi ønsker velkommen, og noe som er fint for folkehelsen. Nå blir det også spennende å se om vanene fra de første «hvite» ukene holder utover året, sier Asp.