Hummerfiskerne i Bokn er brødre, begge trolig døde i forlis

Arvid Jøsang (51) ble lørdag formiddag hentet livløs opp av vannet og senere erklært død på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Den yngre broren hans, Kurt (47), var søndag ettermiddag fortsatt savnet, men antas også å ha omkommet da sjarken de drev hummerfiske fra gikk ned sør for Vestre Bokn sørøst for Karmøy i Rogaland lørdag.

Brødrene er begge fra Bokn og bodde der. Den snaut ni meter lange båten de drev hummerfiske fra, har trolig fått problemer i uværet lørdag. Vitner har overfor politiet fortalt om til dels grov sjø og kraftig sønnavind i tiden rundt forliset.

– Redningsaksjonen har gått over til søk etter antatt omkommet person, sier operasjonsleder Jostein Reiestad i Sørvest politidistrikt til NTB.

Sjarken gjennomsøkt

Letingen ble gjenopptatt klokka 9 søndag morgen. Søkene foregår både langs strandlinjen, hvor politiet mener det er grunn til å tro at en person som har havnet i vannet, kan flyte i land og i vannet. Politiet får hjelp av rundt 40 frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Dykkere fra brannvesenet vil også være på stedet. I tillegg deltar rundt 20 lokale båter.

Dykkere gjennomsøkte sjarken søndag uten å finne den omkomne. Den vil bli hevet i løpet av kort tid.

Det var like etter klokka 11 lørdag at Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om at en sjark med to menn om bord var savnet sør for Vestre Bokn. Det er antatt at de dro ut lørdag morgen, men ingen har vært i kontakt med dem siden fredag.

Det kan ha tatt flere timer fra sjarken fikk problemer til politi og redningspersonell ble varslet.

Bygda i sorg

Ordfører Tormod Våga i Bokn og kriseteamet gjør nå alt de kan for å støtte familiene som er rammet, skriver Haugesunds Avis. Flaggene vaier på halv stang, mens letingen fortsetter.

Ordføreren er berørt av tragedien både formelt og på personlig plan. Brødrene Jøsang er nære venner av ham. Mange lokale folk er blant de frivillige som er med og leter søndag.

– Begge to er herfra, fra Bokn. De er familiefedre. Vi er som en stor familie i Bokn, hvor alle kjenner alle. Hele samfunnet er i sorg nå, forteller ordføreren.

Bokn kirke er møtested for dem som trenger et sted å samles, og prest vil være til stede. Det skal også være gudstjeneste der søndag kveld.