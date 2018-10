Søkene etter forlis i Rogaland fortsetter – savnet mann antas å ha omkommet

– Redningsaksjonen har nå gått over til søk etter antatt omkommet person, sier operasjonsleder Jostein Reiestad i Sørvest politidistrikt til NTB.

Letingen ble gjenopptatt klokka 9 søndag morgen. Søkene foregår langs strandlinjen, hvor politiet mener det er grunn til å tro at en person som har havnet i vannet, kan flyte i land. Politiet får hjelp av rundt 40 frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Dykkere fra brannvesenet vil også være på stedet.

En 51 år gammel mann ble lørdag formiddag hentet livløs opp av vannet og senere erklært død på Haukeland sykehus i Bergen. En mann i 40-årene som var med ham på sjarken for å fiske hummer, har vært savnet siden forliset i morgentimene lørdag. Begge mennene er fra Bokn i Rogaland.

– Vi kan ikke utelukke at den savnede befinner i seg i sjarken. Vi har lokalisert båten, men ikke fått vært nede med dykkere på grunn av vanskelige værforhold. Vi vurderer utover dagen hvilke tiltak vi skal sette inn i letingen, sier Reiestad.

Det var like etter klokka 11 lørdag at Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om at en sjark med to menn om bord var savnet sør for Vestre Bokn sørøst for Karmøy i Rogaland. Det er antatt at de dro ut lørdag morgen, men ingen har vært i kontakt med dem siden fredag. Det kan ha tatt flere timer fra sjarken fikk problemer til politi og redningspersonell ble varslet.