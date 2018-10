Tirsdag ettermiddag lanserte Kjell Inge Røkke sine planer for å bygge en skyskraper på Fornebu, med navnet Det store blå. Naboene raste mot «rikinger som tar seg til rette», og industrimannen Jens Ulltveit-Moe kalte bygget et «overgrep».

Statsministeren og ordføreren i Bærum kommune har på sin side uttrykt begeistring for prosjektet, ifølge DN.

Den planlagte bygningen vil være 80 meter høyere enn Norges nåværende høyeste bygg, Nexanstårnet i Halden, og 83 meter høyere enn Oslo Plaza. Det vil også være høyere enn noe annet eksisterende bygg i Norden.

Så høyt blir Det Store Blå relativt til andre høye bygninger:

Ønsker ikke å havne i skyggen

Flere er redde for at hele bydeler vil bli liggende i skyggen av det voldsomme bygget, men dette avviser prosjektleder Nina Jensen og administrerende direktør i Akers eiendomsselskap FP eiendom, Torstein Storækre.

– Vi har tatt en rekke hensyn til naboer. Vi har plassert bygget der skyggevirkningen er minst og berører boliger i svært liten grad. I tillegg har vi også laget bygget smalt, så den perioden hvor skyggen treffer er kort. Jeg tror ikke du finner et bedre egnet sted å bygge i høyden på Fornebulandet enn der dette bygget er plassert nå, sier Storækre.

Jensen forteller at det er gjort skyggestudier, og at bygget er planlagt slik at det skaper minimalt med skygge.

– Det er smalt på toppen, og vendt slik at det skaper bare skygge et kvarters tid. Da rammer det særlig bedrifter, ikke hus hvor folk bor, forteller Jensen.

Berit Roald / NTB scanpix

Langvarig dragkamp for tilbygg

Høye bygninger blir ikke sjeldent gjenstand for kontrovers. I Oslo gjelder et generelt forbud mot å bygge høyere enn 42 meter, som ofte tilsvarer 12–13 etasjer. Regelen ble senest stadfestet av bystyret i Kommuneplanen 2015. Bystyret har flere ganger gjort unntak fra den, blant annet med Barcode-rekken i Bjørvika.

Oslos høyest bygg, Oslo Plaza og Posthuset, har begge vært gjenstand for debatt.

Oslo Plaza ble bygget i perioden 1987–1989, og sto ferdigstilt for åpning i 1990. Siden den gang har debatten rast når det gjelder utviklingen av bygget. For et drøyt tiår-siden siktet Oslo Plaza til å bygge ut i bredden. Protestene var voldsomme, og planene ble skrinlagt. Ikke lenge etterpå ble det foreslått å bygge i høyden, men også her ble det med ideen.

Siden den gang har Oslo Plaza stadig vekk kommet med nye forslag til byggeplaner, både i høyden og med tilbygg. Til slutt ble forslaget om en «lillebror-fløy» på 14 etasjer godkjent. Dette tross mye kritikk og skepsis. Plan- og bygningsetaten frykter tilbygget vil «danne en dominerende vegg» mot Vaterlandsparken, som vil stjele sol.

Fakta: Byggverk, høyhus og skyskrapere Byggverk er ulike typer konstruksjoner skapt av mennesker. Både bygninger, tårn, broer, demninger faller inn under kategorien byggverk. Felles er at de står på bakken og kan adskilles i forhold til sine omgivelser.

Det finnes ingen felles definisjon av hva et høyhus er. Ifølge Store norske leksikon brukes det vanligvis om bygninger som «minst ti etasjer». Norsk Wikipedia bruker det om bygninger «over 12 etasjer». Den siste definisjonen er i dag den vanligste blant fagfolk og i byplanlegging.

En skyskraper er en bygning på 500 fot (152,2 meter) eller høyere.

Oslos styggeste bygg

Oslo Plazas høyhus-nabo Posthuset har også vært gjenstand for kritikk og debatt. Bygget er i praksis begynnelsen på det som i dag er en rekke høyhus i Oslo sentrum. Allerede på 80-tallet ble det foreslått å rive bygget, kun fordi det var «så stygt». Det var daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck (Ap) som foreslo dette - men forslaget gikk ikke gjennom.

Bygget, som tidligere het Postgirobygget, er siden den gang blitt kåret til Oslos styggeste bygg. Bygget ved siden av, Postens gamle brevsenter, anses også for å være lite imøtekommende og skal i 2019 rives for å gi rom for et av landets høyeste kontorbygg.

Litt lenger ned i gaten er Oslos høyhusrekke Barcode blitt et symbol på den voldsomme høyhusdebatten som har rast i hovedstaden i flere tiår. – Det ser ut som man har kastet svære legoklosser rundt den fredede Operaen, sier Else Sprossa Rønnevig om Barcode-bygningene.

I forbindelse med utviklingen av høyhusrekken førte protestene til at flere av høyhusene ble nedskalert. – Politikerne skulle ikke hørt på protestene. Barcode skulle vært høyere, sier Lotte Sandberg, tidligere Aftenposten-kommentator.

– Det er for sent

Aftenpostens oslohistorie-spaltist Leif Gjerland advarer mot at diskusjonen ofte blir tatt når det allerede er for sent. Dette har vært tilfellet med mange av høyhusene i Oslo sentrum. Både Oslo Plaza og Posthuset har møtt mest kritikk i etterkant.

– Ofte kommer diskusjonen etter at husene er bygget, det ser vi gang på gang. Og da er det for sent.

Han forteller at plassering er viktig for hvor stor plass debatten får.

– Jo nærmere sentrum, jo mer prestisjefylt er området og jo mere diskusjon blir det. Det var derfor man fikk blokkene i Groruddalen uten særlig bråk. Fornebu er et prestisjeområdet, men det er kanskje ikke er nok mennesker som vil la seg påvirke til at det blir en stor debatt.

Også Erling Dokk Holm har poengtert at flere bør engasjere seg tidligere for å hindre byggeprosjekter.

– Hadde dagens misfornøyde vært gårsdagens flittige aktivister, ville Bjørvika sett litt annerledes ut, sier han.

Torstein Bøe / NTB scanpix

Fakta: Norges høyeste bygninger Nexanstårnet: 120 m (12 etasjer). Halden. Radisson Blu Plaza Hotell: 117 m (37 etasjer). Oslo. Posthuset/Postgirobygget, 26 etasjer: 111 m. Oslo. Fullgjødselfabrikk 4 på Herøya: 109 m (23 etasjer). Porsgrunn. Nidarosdomen: 97,8 m. Trondheim. Kilde: Wikipedia

Ingen søknad er sendt

Enda er Røkkes skyskraper i startfasen, ingen reguleringssøknad er ennå sendt.

Ifølge kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, er det ikke kommet noe planforslag til Bærum kommune. Kommunen antar at det kommer en søknad i løpet av kort tid.

Administrerende direktør i FP eiendom, Storækre, bekrefter at de ennå ikke har sendt noen søknad.

– Foreløpig har vi hatt en innledende dialog med kommunen om hvordan vi skal ta fatt på et reguleringsløp som munner ut i en ferdig regulering i løpet 2019, sier han.

Jumana El-Heloueh / NTB scanpix

Storækre sier de opplever at det er positiv stemning rundt prosjektet.

– Jeg opplever at det er positiv stemning blant flertallet av politikerne for å bygge hvis vi kan levere på innholdsdimensjonen som vi har lovet.

Han mener plassering av bygget er ideelt, og mener naboene har lite å bekymre seg over.