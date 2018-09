Utenrikskomiteens leder fikk ny telefon etter seminar som førte til fengsling av russer

Russiske Mikhail Botsjkarev (51) er siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter etter at han i forrige uke deltok på et seminar om digitalisering i kinosalen i femte etasje på Stortinget.

NTB er kjent med at lederen av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), fikk utlevert ny mobiltelefon i etterkant av seminaret. Huitfeldt ønsker ikke å kommentere opplysningene, men viser til Stortingets administrasjon.

Eget initiativ

Også NRK melder at flere at Aps politikere som har kontorer rett utenfor kinosalen, har fått beskjed om å bytte mobiltelefon. Huitfeldt er blant dem som har kontor i dette området.

Etter det NRK erfarer, er det Stortingets administrasjon som på eget initiativ har bedt representantene med kontor nærmest kinosalen om å levere inn kommunikasjonsutstyret.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) svarer «ingen kommentar» på spørsmål fra NTB om saken.

Innbrudd og sporing

Den 51 år gamle russeren ble pågrepet av PST på Oslo lufthavn fredag kveld etter det to dager lange seminaret der 79 deltakere – i hovedsak administrativt ansatte – fra parlamenter i 34 land utvekslet erfaringer om digitalisering.

Utstyret er etter det NTB forstår blitt byttet ut av frykt for at det kan ha blitt kompromittert. Også NRK melder at det er frykt for sporing eller innbruddsforsøk i mobiltelefonene som er årsaken til at representanter har fått beskjed om å bytte.

Mandag denne uken ble det også kjent at Stortinget har stengt ned og planlegger å bytte ut en rekke printere rundt om i stortingsbygningene.

Bekrefter tiltak

Stortingets direktør Marianne Andreassen svarer generelt på spørsmål fra NTB om utskifting av kommunikasjonsutstyr.

– Vi tar denne hendelsen alvorlig og har derfor iverksatt forebyggende tiltak. Vi håper på forståelse for at vi av sikkerhetshensyn ikke kan gå nærmere inn på konkrete tiltak, sier hun.

Huitfeldts parti- og komitékollega Jette Christensen sier til NTB at hun ikke har byttet noe utstyr, men legger til at hun heller ikke var på Stortinget de to dagene seminaret pågikk.

– Jeg svarer ikke på noe spørsmål knyttet til mitt utstyr, sier Martin Kolberg (Ap) til NRK. Han sitter også i utenrikskomiteen og har også kontor rett utenfor kinosalen.

Styre informasjonen

Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen, sier til NTB at han forstår og respekterer at Stortingets administrasjon ønsker å styre informasjonen om hvilke forebyggende tiltak som er iverksatt i etterkant av seminaret der den fengslede russeren deltok.

– Som parti vil ikke vi gå inn i det. Men det er bra at Stortinget har iverksatt tiltak. Vi stoler på at Stortingets administrasjon tar vare på sikkerheten og at de jobber for å bevare Stortinget som et åpent hus, sier han til NTB.

Anket fengslingen

Botsjkarev hevdet at det hele beror på en misforståelse som han vil samarbeide med norsk politi for å oppklare. Mandag anket han fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett som lød på to uker varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll.

PST ble kontaktet av Stortinget etter at det ble observert mistenkelig atferd fra Botsjkarev. Etter det NTB erfarer skal han blant annet ha vist interesse for overvåkingskameraer i stortingsbygget. Han skal ifølge NRK også ha vist interesse for adgangskort og blitt sett i områder der det står flere printere.

51-åringens advokat Bendik Falch-Koslung sier til VG at PST blant annet har mistanke om innsamling av opplysninger fra nettverk eller trådløse signaler i stortingsbygningen.