William Nygaard ble skutt i ryggen tre ganger utenfor sitt hjem i Oslo i oktober 1993. Hendelsen skjedde kort tid etter at Nygaard ga ut Salman Rushdies bok Sataniske vers.

25 år senere har Kripos siktet tre personer for attentatforsøket. Dette skjer bare få dager før saken ville blitt foreldet.

Siktelsene får god respons hos Aschehoug, forlaget som utga Salman Rushdies omstridte bok.

Konsernsjef og forlegger i Aschehoug, Mads Nygaard, er positiv til at politiet beskriver attentatforsøket som et «angrep på det trykte ords frihet». Mads Nygaard er sønnen til William Nygaard.

I tillegg til at de tre personene er siktet for drapsforsøk, har Kripos også siktet dem for brudd på straffelovens paragraf 99 a om angrep på sentrale samfunnsinteresser.

– En slik begrunnelse sender dermed et tydelig signal om at ytringsfriheten er en rettighet som står sterkt i Norge, og at trusler mot den skal bekjempes – også rettslig, sier Mads Nygaard til NTB.

Nygaard poengterer at begrunnelsen for siktelsen er like aktuell i dag, som den kan ha vært for 25 år siden.

– Dette er et viktig budskap om støtte til alle som mottar trusler for det de skriver og sier. De er ikke blitt færre og truslene er ikke blitt mindre alvorlig på 25 år, sier han.

Også i den norske delen av ytringsfrihetsorganisasjonen PEN får de ferske siktelsene mye oppmerksomhet.

Kjersti Løken Stavrum, nestlederen i Norsk PEN, betegner siktelsene som en «seier for ytringsfriheten».

– Først og fremst er dette en klar melding om at det faktisk var et attentatforsøk mot William Nygaard som forlegger av Salman Rushdies bok Sataniske vers, sier hun til NTB.

Stavrum er særlig opptatt av bruken av paragraf 99a i siktelsene.

– Det betyr at et angrep på formidling av det frie ord er et angrep på sentrale samfunnsinteresser. Det er også et viktig signal fra vår rettsstat at de holder fast på en sak som vil bli stående i historien som viktig, sier hun.