Gulating lagmannsrett fastslo onsdag at de to mennene, som da var 17 og 19 år gamle, voldtok den 14 år gamle jenta og utnyttet henne grovt, skriver Bergensavisen. Hendelsen skjedde på en fest i en leilighet i Fyllingsdalen i august 2016.

Ifølge lagmannsretten skal den yngste av mennene hatt frivillig samleie med jenta tidligere på kvelden, men hendelsesforløpet skal ha utviklet seg til et grovt overgrep der jenta flere ganger ropte at det gjorde vondt og ba gutten om å slutte.

Den nå 16 år gamle jenta skal ha blitt voldtatt av de to etter tur inne på et soverom, og guttene skal ha holdt henne fast, brukt trusler og hindret henne i å komme seg ut av rommet og leiligheten. Guttene nektet imidlertid straffskyld og hevdet i retten at de hadde frivillig samleie.

Lagmannsretten fant begge guttene skyldige. Den yngste gutten var under 18 år og mindreårig på gjerningstidspunktet, noe som påvirker straffens lengde. Han fikk derfor en mildere straff og ble dømt til fengsel i fire år og seks måneder, hvorav to år ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Hans kamerat, som var 19 år, må sone fem år i fengsel. Begge er samtidig dømt til å betale offeret om lag 600.000 kroner i oppreisning. Jenta har hatt behov for profesjonell hjelp i etterkant av hendelsen.