Politiet fikk melding klokken 22.30 torsdag kveld om at to personer ble funnet alvorlig skadet, opplyses det i en pressemelding som ble sendt like etter klokken 2 natt til fredag.

De to personene er fraktet til sykehus, og tilstanden for begge karakteriseres som alvorlig. Den ene er fraktet til Stavanger universitetssjukehus, den andre til Ullevål sykehus, opplyses det.

Et vitne har i natt forklart til politiet at en person hamret på døren hans i Snerthammerveien i Flekkefjord og ville inn sent torsdag kveld.

– Det var en mann i 30–35-årsalderen. Han kom inn i huset mitt med et knekt knivblad i ryggen. Nesen hans var nesten skåret over. Jeg ga ham førstehjelp, forteller vitnet til Fædrelandsvennen.

En person skal ha ligget i en grøft på utsiden.

Dette skjedde etter at vitnet hadde hørt hyling og bråk på utsiden av huset, og det han oppfattet som en slåsskamp.

Vitnet varslet politiet, som kom til åstedet med seks patruljebiler og to ambulanser.

Politiførstebetjent Knut Ås bekrefter at de to personene som er alvorlig skadet, er funnet i dette området.

Halv fem i natt satt Sivilforsvaret opp en sperring i Snerthammerveien, der det forberedes et søk og kriminalteknikere fra politiet jobber videre fra huset der vitnet bor.

Agder politidistrikt har i natt bedt om bistand av krimteknikere fra Kripos.

Jarle R. Martinsen

Alle tilgjengelige ressurser fra politiet jobber med hendelsen.

Et helikopter sirkler ved 4-tida over Flekkefjord, og politiet er godt synlig med patruljer.

Til VG opplyser politiet at omstendighetene tilsier at det kan ha skjedd noe kriminelt, og at politiet forsøker å finne ut om flere har vært involvert.

Brakt til sykehus i Oslo og Stavanger

– Kripos er på vei til Flekkefjord og vil bistå med kriminaltekniske undersøkelser på stedet hvor de to skadede ble funnet. Vi har etablert et etterforskningsteam med egne krimteknikere og etterforskere, samt at vi har ulike operative tiltak i området, skriver seksjonsleder Leif Vagle ved felles etterforskning i Agder politidistrikt i en pressemelding som ble sendt ut klokken rett over halv seks i fredag morgen.

– Tilstanden til de skadede er alvorlig. Siste statusoppdatering på dem er at de blir operert, sier Vagle.

Hendelsesforløpet er fortsatt uklart.

– Hvorvidt de to er de eneste involverte, er fortsatt uklart. Vi etterforsker bredt og holder alle muligheter åpne, sier Vagle.