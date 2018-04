Nyt det varme, fine vårværet mens du kan – etter helgen blir det litt kaldere og overskyet.

– Frem til søndag får vi den varmeste luften, med temperaturer opp mot 15–17 grader mange steder, sier vakthavende meteorolog Eldbjøg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

Det er lavereliggende strøk et stykke inn på Østlandet som får de høyeste temperaturene, slik som Nedre Buskerud og Hedmark.

Onsdag hadde Drammen over 19 grader. Det samme hadde målestasjonen på Ljabru i Oslo, mens Blindern lå litt lavere.

Ytterst mot kysten blir det ikke så varmt fordi havtemperaturen fortsatt er lav.

Signe Dons

Regn med vårtåke

– Fredag blir det tåke mange steder, sier Moxnes. Det skyldes et typisk vårfenomen: Fordi det er kaldt i bakken og fortsatt snø mange steder, oppstår kondens i møte med den varme og fuktige luften. Men det er såpass mye kraft i solen at denne vårtåken ikke blir liggende – i motsetning til den mer standhaftige høst- og vintertåken.

Mot helgen blir det lite skyer og ikke mye vind på Østlandet. Etter søndag faller makstemperaturen til rundt ti grader, det blir mer skyer og litt regn i perioder.

– Døgnvariasjonen i temperaturen er fortsatt stor – vi kan vente oss nattefrost i høyereliggende deler på Østlandet mens det er klarvær, sier Moxnes.

Høytrykk over Sentral-Europa skjermer #Østlandet for ruskeværet i vest 🙌 De blir dermed helgens værvinner 🏆 pic.twitter.com/faZekSjS1d — Meteorologene (@Meteorologene) April 18, 2018

Fare for flom og jordskred

Den stigende temperaturen fører til økende snøsmelting i fjellet. På nettstedet varsom.no varsles det om flomfare på gult nivå – som er laveste varslingsnivå – for små vassdrag i deler av Østlandet, Telemark og Agder. Kraftig snøsmelting vil føre til betydelig økende vannføring i bekker og mindre elver.

Fakta: Dette betyr aktsomhetsnivåene i flom- og jordskredvarslingen: Gult nivå: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Oransje nivå: Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Gjentagelsesintervallet er mer enn 5 år. Rødt nivå: Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Gjentagelsesintervallet er mer enn 50 år. Kilde: Varsom.no

På Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag varsler NVE også om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå.

Snøsmeltingen i lavlandet og i dalstrøk fører til høy vannmetning i jorden. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt, heter det på varsom.no

Tatt av sørpeskred

I områder med snø, eller som ligger i nærheten av snødekte arealer, vil snøen raskt kunne bli vannmettet og forårsake sørpeskred.

Sørpeskred løses ut i relativt flate områder der vann samles opp i snøen, men massene kan deretter fortsette til områder uten snø.

Gudbrandsdølen Dagningen skrev tirsdag om et sørpeskred som gikk i Øverbygda i Sør-Fron: En eldre mann ble tatt av sørperas som plutselig kom rett mot boligen hans.

Mannen i 80-årene ble ført 70–80 meter med raset, blant annet under et gjerde – før han klarte å komme seg ut av det.

Sørpeskred kan ha stor rekkevidde også i relativt flatt terreng. De stopper ofte ikke før de når vann eller fjord. Farten er ofte relativt høy og kan komme opp i over 100 kilometer i timen.

Obs-varsel om snøskred i nord

I nord er det ikke fare sørpeskred, men snøskredfare som gjelder:

I store deler av Nord-Norge er det ekstremt stor fare for snøskred torsdag og fredag.

Det er sendt ut obs-varsel for Troms og store deler av Nordland. Årsaken er at det er ventet relativt store mengder nedbør i form av regn i de to fylkene torsdag og spesielt fredag, skriver Nordlys.

I Tromsø-regionen er det ventet rundt 15–20 millimeter regn fredag. Det er forventet faregrad 4 i de fleste varslingsområdene fra torsdag/fredag.

I Sør-Norge varsles det om betydelig snøskredfare i Voss, Indre Sogn, Indre Fjordane og Sunnmøre.