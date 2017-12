Elbil-revolusjon på krabbegir utenfor Norge

«Er verden på vei mot en elbilrevolusjon eller ikke?» Spørsmålet stilles under et seminar i regi av Opplysningsrådet for Veitrafikken tirsdag, i Oslo.

Svar: Ikke med det første.

Norge er en sjelden ledestjerne når det gjelder salg og bruk av elbiler. Vi hører også om California og ikke minst Kina, der det går unna med salg av elbiler.

Verden utenfor ser helt annerledes ut.

Europa henger etter USA og Kina – det vil fortsette

Partner Eric Hannon ved McKinseys kontor i Frankfurt er en av foredragsholderne under seminaret i Oslo.

Overfor Aftenposten konstaterer han at elbilutviklingen i Europa går tregt. Og tregere enn i Norge, Kina og USA, selv om man holder seg til California.

– Norge har vedtatt full stans i nybilsalg av bensin- og dieselbiler i 2025. Vil resten av Europa følge opp?

– Absolutt ikke. Det kommer ikke til å skje, sier Hannon.

– Bilprodusentene står i kø for å presentere elbilvarianter for det norske markedet, og gjør stor suksess. Vil ikke disse være pådrivere for utviklingen?

– De vil tilby elbiler. Men selv en produsent som Volkswagen vil i mange år lage bensin, diesel og hybridbiler parallelt, og lenge i et større antall, sier Hannon.

Han peker på at europeiske land ikke har like gunstige avgiftslettelser, og at luftforurensning mange steder ikke oppleves som et akutt og omfattende problem.

– Andelen elbiler høyere i Finnmark enn i California

Også SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, tidligere leder i Naturvernforbundet, påpekte at Norge skiller seg kraftig ut.

– Andelen elbiler er høyere i Finnmark enn i California, sa Haltbrekken under seminaret.

– (For å forsterke utviklingen også her) må alle endringer i avgifter være til fordel for nullutslippsbiler, sier han.

Også mange lyspunkter

Veldig fort går det heller ikke i USA, der én prosent av bilene som for tiden selges er elbiler.

– De færreste i USA har et forhold til elbiler, konstaterer Nic Lutsey fra International Council for Clean Transport.

Men det finnes også lyspunkter.

Lutsey viste plansjer der klimautslipp vil gå markant ned i årene som kommer, primært som følge av reguleringer for kraftproduksjon fra ulike lands myndigheter.

Lutsey dokumenterte også at det å kjøpe elbil, selv i land uten lettelser, på sikt vil være lønnsomt. Det vil ta lengst tid for bilene med lengst rekkevidde, fordi disse vil være dyrest i innkjøp.

Bare kinesere og amerikanere kjøper flere elbiler

Lutsey viste også en plansje for salg av elbiler verden over. Den toppes klart av Kina, med USA på annenplass og Norge på tredje.

Det selges flere elbiler i Norge enn i Tyskland og i Storbritannia. Det selges dobbelt så mange i Norge som i Frankrike.

Bekrefter at utviklingen går feil vei i flere land

– Det er en generell bekymring for at Europa mister momentum nå, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

– Er det riktig at utviklingen går feil vei i flere land?

– Ja. Nederland har lenge ligget rett bak Norge, men har nå sakket av. Vi ser samme utvikling i Danmark.

Hun mener likevel at fremtiden er elbiler.

– Fortsatt konkurrerer ikke elbiler i realiteten med andre biler, i Europa. Men de kommer til å gjøre det nærmere 2025. Denne teknologien vil overta, sier Bu.