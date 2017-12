Kjemper for å berge ferge som tar inn vann

Norled-fergen MF «Hordaland» fikk torsdag problemer i Kvinnheradsfjorden, skriver Bergens Tidende.

– Fergen har gått på grunn og tatt inn vann. Alle passasjerer er evakuert, og mannskapet jobber med å lense båten, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue ved Vest politidistrikt.

19 personer om bord

Det skal ha vært 19 personer om bord i fergen, og alle skal være evakuert. Fergen ligger nå til kai ved Varaldsøy.

Hovedredningssentralen fikk melding klokken 08.08.

– Fergen var i trafikk da den begynte å ta inn vann. Den gikk deretter til kai ved Varaldsøy. Nå tar fergen inn mer vann enn den klarer å få unna selv, så vi har sendt pumper med båt og redningshelikopter, sier Edvard Middelthon ved hovedredningssentralen ved 9.10-tiden.

– Kritisk

Inge Andre Utåker, regionsjef for ferger i Norled, forteller at alle passasjerer og biler er tatt på land. Fergen er fortøyd ved Varaldsøy, der brannvesenet i Kvinnherad er på plass med pumpe for å lense den.

Mannskapet skal ha betegnet situasjonen som kritisk.

– Akkurat hva som har skjedd, vet jeg ikke. Fergen ligger på Varaldsøy med en ganske stor vannlekkasje. Vi har fått assistanse fra brannvesenet, i tillegg er Kystvakten underveis og tauebåt bestilt, sier Utåker.

Ingen personer skadet

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser at ingen personer er skadet, og at pumper er på vei med båter. Et Sea King-helikopter er også sendt til stedet.

Den andre fergen på sambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes går som normalt, men anløpet til Varaldsøy er innstilt.

– Vi skal få i gang en passasjerbåt så vi kan frakte personer til og fra Varaldsøy, sier Utåker.