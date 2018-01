Utenlandske pengespill kan bli blokkert i Norge

Partiene vil stanse pengespill ved å blokkere nettsidene til uregulerte pengespillselskaper, og hindre nordmenn fra å laste ned og spille via apper. Forslaget får i all hovedsak støtte fra SV, mens Sp er enig i intensjonen. Dermed går det mot et flertall på Stortinget for en norsk blokkering, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det finnes EU-land som allerede blokkerer uregulerte spillselskaper, og erfaringen er at dette reduserer spillingen i befolkningen. Klarer andre land å få det til, bør vi også klare det, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

John Carew var en av Norges største idrettshelter. Det var før han ble reklameplakat for bettingselskapet ComeOn.

Blokkeringen vil gi spillerne informasjon om at det er ulovlig for kommersielle gamblingsselskaper å tilby spill i Norge.

Tar kvantesprang

Før jul sa tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at regjeringen vil forby TV-reklame for utenlandske pengespill, og det står i Jeløy-plattformen at regjeringen vil opprettholde eneretten som Norsk Tipping har i dag.

– Den teknologiske utviklingen tar et kvantesprang hver dag, og unge gamblere vil alltid klare å omgå blokkeringer. Veien til en kunnskapsbasert diskusjon bør gå via en grundig utredning og ikke et forslag fra to partier, sier Høyres Tage Pettersen til ANB.

Ap og KrF stiller også spørsmål ved investeringene til Statens pensjonsfond utland (SPU) i flere utenlandske spillselskaper.