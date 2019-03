– Jeg kan bekrefte at vi har bestemt oss for å støtte Venstre med en million kroner foran årets lokalvalg. Vi sender pengene via Akershus Venstre, fordi det er Abid Raja som har tatt kontakt med meg og fordi jeg opplever at han gjør en god jobb for å fremme gode liberale verdier i Norge, sier Hagen til VG.

Dermed har Hagen snudd etter at han i januar sa han ikke trodde familien ville gi pengestøtte til sentrumspartiene i år, slik de tidligere har støttet både Høyre og Fremskrittspartiet.

Hagen avviser at å sluse pengene via Akershus Venstre og Raja kan tolkes som at han blander seg inn i en maktkamp i Venstre.

– Hvem som leder Venstre, vil jeg ikke blande meg borti, sier Hagen.

Raja er fornøyd med bidraget og vil foreslå å dele på pengene.

– Vi beholder rundt halvparten til valgkampen lokalt, så vil jeg gjerne gi resten til å løfte Venstres valgkamp også i distriktene, sier Raja.

Partileder Trine Skei Grande sier Venstre er glade og takknemlige for alle som vil støtte dem.