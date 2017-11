Det har vært stusslige skiforhold på det sentrale Østlandet så langt i november. Den første snøen har riktignok kommet. Den blir liggende noen dager til, men mengder nok til å kunne gå på ski, er det smått med.

Et lite dryss kommer lørdag kveld og natt til søndag. Så blir det opphold noen dager.

Da kan det åpne seg en mulighet, men den er både høyst usikker og vil – om den kommer – være kortvarig.

Kommer som snø – eller regn

– Torsdag er dagen folk kan gjøre seg forhåpninger om litt snø, og da snakker vi om Sør- og Østlandet, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Han har vurdert værutsiktene for den kommende uke og sier det knytter seg stor usikkerhet til varslet. Det er et lavtrykk som bygger seg opp i vest som vil bringe nedbør med seg inn over Østlandet.

Bethen Steenbuch

– Nedbøren som kommer på torsdag vil trolig komme i form av snø, men den kan også komme som regn. Uansett blir det ikke store mengdene, det er snakk om noen få centimeter, sier Gislefoss.

Hvis dette påfyllet av snø gjør det mulig å gå på ski, bør de skiglade benytte sjansen denne dagen til å komme seg ut i sporet.

– For allerede fredag er snøen mest sannsynlig borte, sier Gislefoss.

November-snø blir sjelden liggende

Han minner om at vi fremdeles befinner oss i november, og at det ikke er normalt at snø som faller på dette tidspunktet blir liggende.

– Det har bare skjedd 10 ganger siden 1937 at den første snøen er blitt liggende til jul. Det normale er jo at snøen kommer og forsvinner på denne tiden av året, sier Gislefoss.

I høyden i Sør-Norge er det derimot flere steder med gode skiforhold, også for dem som sverger til bortoverski.

– På Østlandet finner man flotte skiforhold, for eksempel på Sjusjøen. På andre populære utfartssteder, som eksempelvis Norefjell, må man nok gå et stykke opp i høyden for å finne snømengder som gir muligheter for fine langrennsforhold, sier Gislefoss.