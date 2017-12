Stopper FM-sendingene i Oslo etter varsel om dagsbøter

Tidligere denne uken opplyste Radio Metro at de ville fortsette å sende på FM inntil EFTAs overvåkingsinstans ESA hadde behandlet klagen på den norske stengningen av FM-nettet.

Både Medietilsynet og Nkom, som har tilsyn med frekvensbruk, var raskt på banen og varslet om dagbøter og sanksjoner om ikke stasjonen stengte senderne.

Det var salgs- og markedsdirektør Hilde Apneseth i Radio Metro som torsdag kveld opplyste til sine kunder at radiostasjonen ved midnatt fredag kveld vil slukke sine FM-sendinger i Oslo sentrum, melder Medier24.

Midlertidig

Apneseth understreker at stengningen er midlertidig. Den vil også omfatte stasjonene The Beat og Radio Rox.

Radio Metro har tre FM-sendere i Oslo, men opplyser at de fleste av lytterne fortsatt kan ta inn FM-signalene i Oslo via sendere som er plassert på Romerike, i Ski og på Liertoppen. I tillegg sender Radio Metro på dab og nett.

De riksdekkende aktørene krevde i forbindelse med slukningsplanen at lokalradioene i storbyene skulle slukke sine FM-signaler samtidig for at de ikke skulle få noen fordeler og kapre lyttere i overgangen til dab.

Radio Metro – som ikke har noen landsdekkende konsesjon, men har flere lokalradiokonsesjoner over hele landet – og kanalsjef Svein Larsen mener det er urimelig at de må skru av sine FM-sendere bare fordi konkurrentene ønsker det. Derfor fortsatte de å sende etter at de egentlig skulle ha slått av FM-senderne forrige fredag.