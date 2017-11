DN: KrF får avgjøre hvem som blir riksrevisor

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Høyre vurderer å vrake dagens riksrevisor Per-Kristian Foss, til tross for at han ønsker gjenvalg.

Ifølge avisen har Høyre nå gitt KrF muligheten til å finne en ny riksrevisor.

Bakgrunnen skal være at Høyre har innsett at de i forrige periode fikk mange verv, nemlig både stortingspresident, riksrevisor og lederen av Nobelkomiteen.

Dersom KrF ønsker vervet, er de mest aktuelle kandidatene trolig tidligere leder Hans Olav Syvertsen, tidligere medlem av presidentskapet Line Henriette Hjemdal eller tidligere partileder Dagfinn Høybråten, ifølge DN.

Hverken KrF-leder Knut Arild Hareide eller Dagfinn Høybråten ønsker å kommentere saken.